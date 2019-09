Erradicação de 11 árvores está prevista para o final do mês

Ana Paula Meneghetti



Os serviços para a erradicação de 11 árvores, em duas praças da região central de Mogi Mirim, devem ser iniciados no final deste mês. A informação foi confirmada pela Prefeitura, em nota enviada à reportagem, na última semana. Serão erradicadas oito árvores na Praça São José e três na Praça Floriano Peixoto, o Jardim Velho. Na mesma área, será realizado o plantio de ipês-amarelos, como forma de compensação.



De acordo com a Administração Municipal, trabalhos efetuados pela Secretaria de Meio Ambiente constataram, por meio de laudos, o envelhecimento e a pouca resistência das árvores, o que demanda a importância da operação. O objetivo é preservar a segurança dos munícipes.



A secretaria já deu início à campanha de conscientização da população quanto à necessidade do serviço. Paralelamente, a pasta ainda atua no plano de organização do trânsito, junto à Secretaria de Mobilidade Urbana, a fim de delimitar horários e períodos em que ocorra o mínimo de transtorno nas vias no entorno da Praça São José.





(Foto: Flávio Magalhães/A COMARCA)