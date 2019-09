Farra Fest 2019: João Neto e Frederico se apresentam no aniversário de Mogi Mirim

Diego Ortiz



Promovido na antiga Estação Mogiana, o Farra Fest 2019 terá o show da dupla sertaneja João Neto e Frederico no dia 22 de outubro, feriado de aniversário de Mogi Mirim. A entrada será um quilo de alimento. No mesmo dia, haverá os shows dos grupos de pagode, Os Travessos e Doce Encontro.

No dia 21, segunda-feira, também com um quilo de alimento de entrada, as atrações serão Melim, Diva Drive e H2k.



Já nos dias 19 e 20, haverá cobrança de ingressos. No dia 19, sábado, a festa terá o sertanejo de Marcos e Belutti e o funk de MC WM, além de abertura do Grupo 2L´s. No dia 20, domingo, as apresentações musicais serão o sertanejo de Lucas Lucco, o samba house de Beat Samba House e o funk de O Clã.





Dupla sobe ao palco no dia 22 de outubro, feriado de aniversário da cidade, na antiga Estação Mogiana (Foto: Site oficial João Neto e Frederico)





A programação foi divulgada na noite da última sexta-feira, 20, em material enviado pela OEG Comunicações, gestora da rádio Band FM, organizadora do evento, que tem produção da Blend Entretenimento. Em sua quarta edição, o Farra Fest integra as comemorações de 250 anos de Mogi Mirim e é realizado em parceria com a Prefeitura.As festas com cobrança de ingresso ficam a cargo da OEG. Já os eventos com entrada de um quilo de alimento contaram com uma viabilização da Prefeitura. Outras atrações e atividades devem ser anunciadas pela Prefeitura na próxima semana.Os ingressos para os dias 19 e 20 podem ser adquiridos no Chiquinho Sorvetes, em Mogi Mirim, S.O.S. Suplementos, no Boulevard Rio, em Mogi Guaçu, King Açaí, em Itapira, e Moviment Sports, em Conchal. Há duas modalidades de ingressos, o passaporte, válido para os dois dias, e o unitário, referente a cada dia de evento.O primeiro lote de ingresso passaporte custa R$ 30 na pista e R$ 40 na Área Vip. Há ainda a possibilidade de pagar R$ 150 pelo Camarote Front, válido para os dias 19 a 22. Já o ingresso unitário para cada um dos dois shows cobrados custa R$ 20 na pista e R$ 30 na Área Vip. O Camarote Front Stage, para cada um dos quatro dias, custa R$ 50.