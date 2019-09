Fatec promove segunda edição do “Encontro com Egressos”

Da Redação



A Faculdade de Tecnologia (Fatec) “Arthur de Azevedo” promoveu, no último dia 3, a segunda edição do “Encontro com Egressos”. O evento reuniu os ex-alunos Fernando Bianchi, Gustavo Goetze Marcello, James Fernando Rodrigues Sobroza, Luís Gustavo Torres, Ricardo Henrique de Souza e Rodrigo César Gomes, todos do curso superior de Tecnologia em Projetos Mecânicos da unidade. O objetivo do encontro foi promover a integração entre os atuais estudantes, dos diversos cursos oferecidos na Fatec, com os egressos.



Durante uma palestra, realizada no auditório da faculdade, os ex-alunos tiveram a oportunidade de dividir suas experiências e vivências na área de formação, motivar os colegas a enfrentarem as dificuldades e obstáculos encontrados no decorrer do curso e ainda falar sobre as recompensas após a conclusão e o mercado de trabalho.



Atualmente, Fernando trabalha na Fatec de Mogi Mirim, Gustavo atua na empresa OMIExperience, James no Laboratório Cristália, na cidade de Itapira, Luís Gustavo na empresa Mahle, em Mogi Guaçu, Ricardo na Imbil, também em Itapira, e Rodrigo está no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEN), em Campinas.



Hoje, esses egressos trabalham na área escolhida e alcançaram o sucesso almejado, mas nem sempre as coisas foram fáceis. “Para conseguir concluir o curso, passaram por inúmeras dificuldades, tais como: abdicar de algumas festas e diversão aos finais de semana, distanciamento de amigos e familiares, dificuldades de locomoção, conciliação entre trabalho, estudo e família, entre outras”, pontuou o diretor da unidade, André Giraldi, em nota.



Por isso, Giraldi considera fundamental que os estudantes não desanimem diante dos obstáculos encontrados, mantendo a perseverança e o foco nos objetivos. “Que estudem e se dediquem ao máximo, que busquem sempre o conhecimento e aproveitem a oportunidade de estudar em uma instituição como a Fatec de Mogi Mirim, onde o ensino, além de gratuito, é de excelente qualidade e conta com docentes de alto gabarito”, reforçou, em outro trecho da nota.





