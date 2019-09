Hotel Ibis Styles confirma unidade em Mogi Mirim

Mogi Mirim terá uma unidade do Hotel Ibis. Nesta semana, a Accor – a maior rede de hotéis do mundo, com sede na França – confirmou a construção do mais novo empreendimento na cidade. Na quinta-feira, 29, o prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB) recebeu o presidente da rede, Emil Carlos Salomão, e o corretor de imóveis e representante do hotel na cidade, Jarbas Inácio, para a apresentação da unidade mogimiriana.



No município, o hotel será da bandeira “Ibis Styles” e terá 7 mil metros quadrados de área construída no alto da rua Padre Roque, na ligação com a SP-147. Com investimento que chega a R$ 20 milhões, a previsão é que as obras sejam concluídas em até 18 meses.



Nesta categoria, os hotéis são temáticos, seguindo uma padronização escolhida pela equipe de marketing da rede, após análise de pesquisas que levam em consideração as características da região. Em Mogi Mirim, o “Ibis Styles” terá os carros antigos como tema, devido ao forte apelo de feiras e exposições na região com estes veículos.







Unidade será construída em terreno no alto da Rua Padre Roque