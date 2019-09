Inscrições para vagas de tempo integral são prorrogadas até sexta-feira, 27

Da Redação

O prazo de inscrições para vagas de tempo integral em 2020 foi prorrogado até sexta-feira, 27. Abertas pela Secretaria Municipal de Educação desde o dia 2 de setembro, as vagas são destinadas a alunos devidamente matriculados na rede municipal de ensino tanto da Educação Infantil, de 4 e 5 anos, quanto do Ensino Fundamental I e II, do 1º ao 9º ano, de todas as Escolas Municipais de Educação Básica (Emebs).



As vagas são disponíveis também para entidades assistenciais com estrutura de atendimento em tempo integral. Para se inscrever, os pais ou responsáveis devem comparecer à sede da Secretaria de Educação, localizada à Rodovia Deputado Nagib Chaib, 500, no Morro Vermelho, próximo à Escola Técnica Estadual (Etec) "Pedro Ferreira Alves", até sexta, das 7h às 17h.

Secretaria de Educação fica à Rodovia Nagib Chaib, 500, no Morro Vermelho, próxima à Etec (Foto: Divulgação)



No ato da inscrição, deverão apresentar a cópia da certidão de nascimento, cópia do comprovante de endereço, comprovante de trabalho da mãe ou responsável (neste caso, cópia da carteira de trabalho, nas páginas onde estão inseridas a qualificação, foto e o registro) e declaração da matrícula da escola. Em caso de trabalho informal, é necessário apresentar a declaração de trabalho assinada pelo empregador e reconhecida em cartório.