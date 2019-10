Prefeitura promove concurso de fotos “250 anos em 25 ângulos” no Instagram

Ana Paula Meneghetti



Preparem os cliques! Com o objetivo de estimular a interação nas redes sociais, a Prefeitura de Mogi Mirim abriu, na última terça-feira, 24, o concurso de fotos “250 anos em 25 ângulos”. Qualquer pessoa, de qualquer localidade, poderá participar, realizando registros fotográficos de cenas consideradas bonitas e/ou simbólicas do dia a dia da cidade.



Para isso, basta que o participante fotografe a imagem desejada e publique em seu perfil no Instagram, com a hastag #MogiMirim250Anos inserida na legenda. Somente serão consideradas as fotos publicadas entre 24 de setembro a 21 de outubro deste ano. As imagens postadas nos stories serão excluídas do processo. Segundo a Prefeitura, a concepção da foto ficará a critério de cada pessoa, podendo ser desde uma paisagem natural até pontos históricos municipais ou prédios que sejam símbolos arquitetônicos.









As 25 melhores fotos que seguirem o processo estipulado no regulamento serão premiadas com certificado histórico ao participante que efetuou o registro, bem como publicadas nas mídias da Prefeitura (Jornal Oficial, Facebook, Instagram e site) e impressas e arquivadas como documentos históricos. A seleção das fotografias será feita por uma banca avaliadora instituída pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais. Cada participante poderá receber até três certificados, se considerado necessário pela banca.As melhores fotos serão anunciadas nas redes sociais da Administração Municipal, no dia 23 de outubro, uma quarta-feira. O Executivo também entrará em contato com os perfis de Instagram que tiverem as fotos selecionadas. A entrega dos certificados será realizada no dia 28 do mesmo mês, no Gabinete do prefeito, localizado à Avenida Pedro Botesi, 2171, na Vila Santa Luzia.