‘Supersecretária’, Flávia Rossi administrará 55% do orçamento da Prefeitura em 2020

Flávio Magalhães



A secretária municipal Flávia Rossi, atualmente responsável pelas áreas de Saúde e Educação em Mogi Mirim, vai gerir 55% do orçamento de 2020 da Prefeitura. Isso corresponde a quase R$ 224 milhões dos R$ 404,5 milhões da Administração Direta, isto é, sem considerar a Câmara Municipal e o Serviço Autônomo de Água e Esgotos (Saae).



Flávia Rossi está completando seis meses de gestão na Saúde (Foto: Arquivo)









De acordo com a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2020, apresentada na última quarta-feira, 25, pela Secretaria Municipal de Finanças, a maior fatia do orçamento municipal será direcionada para a Saúde: quase R$ 120 milhões. Em seguida, aparece a Educação, com mais de R$ 104 milhões para serem utilizados no próximo ano. A LOA deve ser votada pelos vereadores até o final do ano.Somados, os orçamentos das pastas comandadas por Flávia Rossi superam o de todas as outras 17 secretarias, do Gabinete do prefeito e os encargos gerais do município. No entanto, para 2020, a Saúde receberá mais verbas do que a Educação, algo que não ocorria nos anos anteriores. Foi um aumento de 20% em comparação ao ano de 2019. A LOA está disponível publicamente no site da Prefeitura.Flávia Rossi está completando seis meses de gestão na Secretaria Municipal de Saúde. Ela assumiu o posto, substituindo Rosa Iamarino, no auge da crise entre Prefeitura e Santa Casa, que culminou na intervenção judicial atualmente em vigor. Antes disso, já estava à frente da Secretaria de Educação desde o início do atual governo.Durante o segundo mandato de Carlos Nelson Bueno (PSDB), entre 2009 e 2012, Flávia Rossi também foi vice-prefeita de Mogi Mirim. Ela é cotada pelo chefe do Executivo para disputar a Prefeitura nas eleições de 2020, porém, até agora, não tem sinalizado positivamente ao convite. Flávia já passou por um processo eleitoral, em 2012, ocasião em que foi derrotada por Gustavo Stupp (PDT).