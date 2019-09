‘Vírgula’ é preso em Andradas

Da Redação



A prisão de André Luiz Fértil, conhecido como Vírgula, 43 anos, de Mogi Mirim, ocorreu no último dia 13, no município mineiro de Andradas. Segundo o site Portal da Cidade - Andradas, ele estava foragido da Justiça e foi preso após tentar escapar de um cerco da polícia.Virgula é apontado como sendo integrante de uma organização criminosa, que atua principalmente no Estado de São Paulo.





Entre os itens apreendidos estão droga, seis celulares e R$ 465 em dinheiro (Foto: Divulgação)





De acordo com o histórico da ocorrência, policiais militares realizavam uma patrulha no Jardim Ipê, momento em que avistaram um homem que, ao perceber a presença das viaturas, tentou fugir. Após a abordagem, os policiais realizaram consultas ao Sistema Informatizado e constataram haver um mandado de prisão em nome dele.Também foram feitas buscas na casa onde ele estava residindo e foram localizados e apreendidos seis aparelhos celulares, uma balança digital, sete porções de maconha, um caderno de anotações e R$ 465 em dinheiro. Fértil foi preso e poderá responder por tráfico de drogas.