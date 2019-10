A coxinha mais famosa da cidade

Ana Paula Meneghetti



Não há dúvida que a coxinha já é uma paixão nacional. Agora, imagine você, quando esse tradicional salgadinho brasileiro, de origem paulista, ganha novos sabores: carne seca com cream cheese, quatro queijos, palmito e até mortadela. Já começou a salivar?



Pois bem, a queridinha da vez, a coxinha de palmito mais famosa da cidade, tem endereço fixo e dona. Ela fica bem quentinha, aguardando clientes e curiosos, na estufa da Padaria Vitória, localizada dentro de um posto de combustíveis, à Avenida Expedito Quartieri, no bairro Mirante, região da zona Leste de Mogi Mirim.



A novidade, que logo caiu no gosto da clientela, é fruto da criação e ousadia da padeira e uma das proprietárias do estabelecimento comercial, Camila Cheida Naves, de 37 anos. “Como eu amo fritura, queria que fosse uma diferente; uma massa bem cremosa. Então, fui fazendo testes. Foram dez massas para ficar bom”, revelou.



O resultado deu tão certo que fisgou Fernando Kassab pelo estômago. Destino, acaso ou sorte? Não se sabe. Mas o fato é que o apresentador da EPTV, emissora afiliada à Rede Globo, chegou até a padaria durante uma viagem a passeio. “Foi numa Sexta-feira Santa. Ele passou porque estava indo para Serra Negra e comeu a coxinha de palmito”, lembrou Camila.



A partir disso, surgiu o convite da gravação do passo a passo da receita para o especial de Festas Juninas do quadro “Histórias e Sabores”, exibido no programa Mais Caminhos. “Passei completa”, garantiu Camila, sem preocupação quanto ao fato de ter ensinado todo o preparo. Afinal, o segredo mesmo está nas mãos de quem faz. Bastou o quadro ir ao ar, no dia 22 de junho deste ano, para que o comércio sentisse os efeitos da divulgação. “Triplicou a venda de salgados”, comemorou a padeira.





Fernando e Camila apresentam as coxinhas que ganharam as telas da EPTV (Foto: Flávio Magalhães/A COMARCA)

Saborosa polêmica





Coxinha de palmito é sucesso entre a clientela da padaria (Foto: Flávio Magalhães)





Há um ano e meio, Camila decidiu investir nas coxinhas gourmet, apostando em receitas caseiras e no uso de ingredientes frescos, um diferencial do negócio em relação às franquias do ramo alimentício. A combinação não tinha como dar errado. Atualmente, as mais pedidas na padaria são as coxinhas de palmito e frango com Catupiry, também disponíveis para pedido pelo iFood (aplicativo de delivery de comida).Segundo a proprietária, são feitas de 50 a 60 unidades desses dois sabores, por dia. No mês, a produção chega a quase 1.800 coxinhas. Os demais sabores – carne seca com cream cheese, quatro queijos e mortadela – saem às sextas-feiras.Para Camila, seu dom não carrega só a técnica. Apesar de ter cursos nas áreas de panificação e salgados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), ela disse que também aprendeu o que sabe “na raça mesmo” e por ser curiosa, sem contar ainda a herança familiar, por influência da mãe na cozinha. “Desde os 10 anos, eu batia bolo”, recordou.A padeira, natural de Santa Bárbara d'Oeste, não pretende parar por aí. O próximo passo é tentar driblar a rotina corrida na padaria, com funcionamento diário, das 6h às 20h, e se dedicar a um curso de confeitaria, embora ela já domine receitas de bolos.Moradora de Mogi há 11 anos, a outra meta de Camila é expandir os negócios da empresa familiar, que administra ao lado do marido, Vinicius Naves, e do casal Marjory Murayama e Fernando Naves, seu cunhado. Inaugurada em março de 2008, a padaria avança em um bairro que tem “vida própria”, mas aspira voos mais altos, na própria cidade e, futuramente, na região.Como se come uma coxinha? Pela base ou pontinha? A velha e saborosa polêmica continua mais viva que nunca, assim como a divergência de opiniões entre “biscoito” e “bolacha”.também esteve na padaria para provar a famosa coxinha de palmito. Depois de aprovados o sabor e a massa, a reportagem fez a pergunta à Camila. Para ela, o melhor é saborear o produto pela pontinha. Fica a dica da especialista no assunto!