Aberta a Campanha de Castração do Bem-Estar Animal

Ana Paula Meneghetti



A Campanha de Castração do Bem-Estar Animal (BEA), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, segue aberta até o dia 25 de outubro, sexta-feira. O serviço é disponibilizado para cães e gatos da população de baixa renda. Portanto, é necessária a apresentação de documentos, como CPF, RG e os comprovantes de renda e de endereço.



Além das castrações e proteção dos cães e gatos errantes que não possuem proprietários, responsáveis ou cuidadores, o órgão também promove feiras de adoção. A missão do BEA é zelar pela integridade física dos animais do município e pelo controle populacional de animais domésticos.



A coordenadoria do BEA não recebe animais que estejam saudáveis e tenham proprietários definidos. Abandono e maus-tratos de animais são crimes e devem ser denunciados. O órgão está localizado à Rua Joaquim Dias Guerreiro, 111, no Mirante. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 3804-5005.