Acojamba promove festa para o Dia das Crianças

A Associação Comunitária do Jardim Maria Beatriz e Adjacências (Acojamba) realiza neste sábado, 12, a partir das 10h, uma festa comunitária em comemoração ao Dias das Crianças. O evento ocorre no salão de festas da associação do bairro e deve se estender até às 14h.



A festa terá distribuição de algodão doce, pipoca, pipoca doce, cachorro quente, refrigerante, sorvete e saquinhos-surpresa. As crianças poderão se divertir no pula-pula, escorregador, cama elástica, futebol de sabão e outras atividades.



Também será oferecido corte de cabelo gratuito e orientações odontológicas. O evento conta com o apoio da comissão da criança e do adolescente da subseção de Mogi Mirim da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (Saae) e da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esporte, Recreação e Lazer (Sejel).



Esse será o segundo ano consecutivo que o presidente da Acojamba, André Theodoro, realizará a festa em benefício das crianças do bairro. Os fundos para a realização do evento, segundo informou Theodoro, foram obtidos majoritariamente no próprio bairro, principalmente com a ajuda dos comerciantes.





