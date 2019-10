Aniversário da cidade: outubro segue com agenda repleta de atrações

Ana Paula Meneghetti



Outubro é considerado um mês simbólico para Mogi Mirim. No próximo dia 22, a cidade completa 250 anos e diversas atrações foram programadas para celebrar a data. Os integrantes da Comissão 250 Anos divulgaram os eventos, durante entrevista coletiva, no Centro Municipal de Aperfeiçoamento do Magistério “Antônio de Souza Franco”, a Estação Educação, no final de setembro.



Na ocasião, o chefe de Gabinete, Guto Urbini, o secretário de Cultura e Turismo, Marcos Dias dos Santos, o Marquinhos, e a secretária de Educação e Saúde, Flávia Rossi, explicaram sobre a organização das diversas atrações, como shows do Farra Fest, Jogo das Estrelas, o Festival de Gastronomia, a mostra especial de cinema, além da entrega da medalha Presidente João Teodoro Xavier, entre outros. Nesse ano, o destaque da programação será o resgate do tradicional desfile cívico, no dia 22 de outubro, na região central.



Mogi Mirim completará 250 anos no próximo dia 22, uma terça-feira (Foto: Divulgação)





Procurada pela reportagem de, a Prefeitura informou que uma verba de R$ 500 mil do Município foi destinada para todas as ações que envolvem as comemorações dos 250 anos.Já na primeira semana do mês, houve a abertura da Mostra Mogimiriana de Artes. Serão 30 dias de exposições e eventos artísticos, no Centro Cultural Professor Lauro Monteiro de Carvalho e Silva. Em seguida, no dia 4 de outubro, foi inaugurada a Feira do Livro, com duração até 5 de novembro, na Praça Floriano Peixoto, o Jardim Velho, no Centro.As comemorações seguiram nos dias 5, 6 e 8, respectivamente, com apresentação do Coreto Vivo 250 anos, na Praça Rui Barbosa, também na região central; o tradicional Domingo do Samba, no Teatro de Arena, que teve a presença do intérprete de samba-enredo e compositor de música popular carioca, Rixxa da Portela, e a Mostra Especial de Cinema, exibindo os filmes que foram rodados em Mogi Mirim, a partir das 19h, no Centro Cultural.No último domingo, 13, a Prefeitura promoveu o BeM Mogi, trazendo os shows de Ana Vilela, Guarabyra e Tuia para o espaço do Teatro de Arena. As oficinas Pontos MIS (Museu da Imagem e do Som) retornam nesta quarta-feira, 16, com “O Documentário em Vídeo Digital”, de Lucas Gervilla, no Centro Cultural, das 13h às 17h.Na sexta-feira, 18, a Praça Rui Barbosa sedia a abertura da Feira de Artesanato, às 10h. Os trabalhos ficarão expostos até o dia 22. Ainda na sexta, a Câmara Municipal fará a entrega da medalha Presidente João Teodoro, uma honraria máxima, para 25 personalidades do município. A cerimônia será às 19h, na sede social do Clube Mogiano e terá como orador o ex-secretário de Segurança do Estado de São Paulo, o mogimiriano Pedro Franco de Campos.No sábado, 19, uma missa solene pelo aniversário da cidade será celebrada, na Matriz São José, e, em seguida, a população poderá assistir a um vídeo projetado (Video mapping) sobre os 250 anos e ainda acompanhar a apresentação da Orquestra Lyra Mojimiriana, na Praça São José.O passeio turístico, realizado dentro da Semana Municipal de Turismo, e o lançamento da cerveja comemorativa ao aniversário de Mogi Mirim, da Cervejaria Sauber Beer, também integraram o calendário das comemorações. Por ser uma série limitada, foram produzidas apenas 250 garrafas da bebida, em alusão aos anos da cidade. No rótulo, a cerveja traz quadros do artista plástico Tóride Celegatti, outra referência à história do município.A população mogimiriana ainda pode saborear os novos pratos dos restaurantes que estão participando do Festival de Gastronomia da Baixa Mogiana. A ação gastronômica segue até 22 de outubro.No dia 22, haverá o tradicional desfile cívico, na região central, com programação prevista das 9h às 12h. A concentração, segundo Flávia Rossi, será em frente à Escola Estadual (EE) Coronel Venâncio. Participarão escolas municipais, estaduais, algumas particulares, entidades assistenciais da cidade e fanfarras, trazendo como enredo a história desses 250 anos. O desfile, que também envolverá as secretarias municipais, terá apoio do Trânsito e da Segurança Pública. O ponto final do trajeto será a Praça da Bandeira, no Centro.A 4ª edição do Farra Fest terá quatro dias de festa, sendo dois com cobrança de ingresso. Os dias 21 e 22 de outubro serão abertos ao público, sem custo. Promovido na antiga Estação Mogiana, o evento trará o show da dupla sertaneja João Neto e Frederico, no dia 22, feriado de aniversário de Mogi Mirim. A entrada será um quilo de alimento. No mesmo dia, haverá os shows dos grupos de pagode, Os Travessos e Doce Encontro. No dia 21, segunda-feira, também com um quilo de alimento de entrada, as atrações serão Melim, Diva Drive e H2k.Já nos dias 19 e 20, haverá cobrança de ingressos. No dia 19, sábado, a festa terá o sertanejo de Marcos e Belutti e o funk de MC WM, além de abertura do Grupo 2L´s. No dia 20, domingo, as apresentações musicais serão o sertanejo de Lucas Lucco, o samba house de Beat Samba House e o funk de O Clã.A O&G Comunicações, gestora da rádio Band FM, é a organizadora do evento, com produção da Blend Entretenimento. Segundo o empresário da O&G Comunicações, Fábio Gouveia, foram mais de R$500 mil investidos. “São os principais artistas do Brasil e fala com todas as idades”, destacou Gouveia, sobre a programação dos shows, que devem ter duração de até uma hora e meia. O empresário ainda reforçou que o festival será completo. “Não tem playback, como antes”, afirmou. No local, haverá praça de alimentação com food trucks. Os portões serão abertos às 17h.O Farra Fest também integra as comemorações de 250 anos de Mogi Mirim e é realizado em parceria com a Prefeitura. As festas com cobrança de ingresso ficam a cargo da O&G. Já os eventos com entrada de um quilo de alimento contaram com uma viabilização da Prefeitura. As doações serão destinadas ao Banco de Alimentos da Secretaria Municipal de Agricultura.Os ingressos para os dias 19 e 20 podem ser adquiridos no Chiquinho Sorvetes, em Mogi Mirim. Há duas modalidades de ingressos, o passaporte, válido para os dois dias, e o unitário, referente a cada dia de evento. O primeiro lote de ingresso passaporte custa R$ 30 na pista e R$ 40 na Área Vip. Há ainda a possibilidade de pagar R$ 150 pelo Camarote Front, válido para os dias 19 a 22. Já o ingresso unitário para cada um dos dois shows cobrados custa R$ 20 na pista e R$ 30 na Área Vip. O Camarote Front Stage, para cada um dos quatro dias, custa R$ 50.