Assaltantes aterrorizam aposentado; vítima foi amarrada e ameaçada

Um aposentado de 57 anos passou momentos de terror quando dois assaltantes invadiram sua casa, no Aterrado, zona Sul, na manhã da última quarta-feira, 9. Segundo a vítima, logo pela manhã, ele abriu o portão para que sua mulher e filha saíssem de casa.



Antes de fechar o portão, dois rapazes surgiram na calçada e pediram um copo de água. Quando o aposentado voltou e abriu novamente o portão, foi rendido por um dos jovens, que estava armado. O aposentado, que tem problemas de audição, foi colocado em um dos quartos da casa e depois amarrado e vendado pelos marginais.



A intenção da dupla era dificultar uma possível identificação por parte da vítima. Em seguida, os assaltantes deram início a um verdadeiro “rapa” na casa, revistando todos os cômodos. Eles levaram três televisores, um notebook, joias, R$ 300 em dinheiro e dois relógios.



Os bandidos usaram o carro da vítima, um Chevrolet Cruze para transportar as mercadorias roubadas. O aposentado lembra que a todo o momento era ameaçado pelos marginais. Mesmo vendado, ele conseguiu ver que um dos assaltantes era de cor parda e possuía tatuagens nos braços e pernas.



O comparsa, que estava com a arma em punho, era branco e usava boné. Com a ajuda de imagens captadas por uma câmera nas proximidades da residência do aposentado, a Polícia Civil já identificou os autores do roubo.



OUTRO

Um agricultor de 33 anos, na tarde do mesmo dia, ficou sem sua picape Fiat Strada, levada por dois marginais. Segundo a vítima, por volta das 17h40, ele estava parado em um trecho da SP-191 (Mogi/Conchal), quando foi surpreendido por dois homens armados. Os bandidos fugiram com a picape, largando o agricultor às margens da rodovia. Na caçamba da Strada, havia duas selas da marca “Presidente Prudente”.