Assinado contrato para reforma do Centro Cultural

O contrato para a reforma do Centro Cultural Professor Lauro Monteiro de Carvalho e Silva, imóvel situado à Avenida Santo Antônio, no Centro de Mogi Mirim, foi fechado na tarde de quinta-feira, 24, pelo prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB), em cerimônia realizada no Teatro do Centro Cultural.



A obra será executada pela empresa Y.F.C Construções Ltda., da cidade de Águas de Lindóia-SP, contratada por meio de licitação, e custeada via recursos próprios da Prefeitura, no valor de R$ 765,7 mil; 25% menos do valor inicial, orçado em pouco mais de R$ 1 milhão. A previsão é que a ordem de serviço seja emitida em dez dias, autorizando o início da reforma, com término esperado para março de 2020.



A reforma prevê a pintura da parte interna e externa, mudanças na fachada, uma rampa elevatória para o andar superior, a fim de facilitar a acessibilidade tanto para o Museu quanto para salas de aulas, que recebem visitantes, alunos e professores, e o reparo do telhado.



Para o teatro, um dos espaços mais utilizados pela Cultura, responsável por atrair cerca de 17 mil pessoas apenas no ano passado, está programada uma série de melhorias, como a substituição do piso do palco, mudanças na parte elétrica, retirada do forro, troca de divisórias por drywall, impermeabilização, reforma dos camarins e nova iluminação. Em um segundo momento, será feita a substituição das poltronas, o que deve exigir um investimento de R$ 180 mil. Neste caso, o serviço não se encaixa dentro do primeiro orçamento, já que a segunda etapa da reforma inclui a troca de mobiliário e abertura de nova licitação.



A elaboração de um projeto de sistema de combate a incêndios, com instalação de hidrantes, porta antichamas e toda a estrutura necessária para evitar acidentes ou danos ao prédio, completa as etapas de trabalho, incluída na fase inicial da reforma. “É uma necessidade investir em Cultura. Será uma recuperação bastante significativa”, declarou o prefeito. Segundo Carlos Nelson, em 40 dias, deve ser assinado o contrato para a reforma de duas praças adjacentes ao prédio, sendo uma delas a do espaço ocupado pelo antigo Centro de Saúde.



A assinatura do documento foi acompanhada pelo secretário de Cultura e Turismo, Marcos Dias dos Santos, o Marquinhos, representantes da Y.F.C, secretário de Obras, Vitor Coppi, além do presidente da Câmara Municipal, Manoel Palomino (CIDADANIA). Na ocasião, Marquinhos agradeceu a oportunidade de assumir a secretaria e destacou sobre o trabalho de dedicação, apoiado pelos colaboradores da pasta. Também estiveram presentes secretários municipais, funcionários do Poder Executivo, vereadores e munícipes. O evento ainda contou com a participação da Orquestra de Violões do Centro Cultural, em parceria com a Lyra Mojimiriana.







