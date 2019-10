Band FM e AM chegam a Mogi Mirim, em substituição à Transamérica

Diego Ortiz



As ondas mogimirianas já contam com as programações da Band FM e Rádio Bandeirantes AM, desde as 6h do dia 1º de outubro, nas mesmas estações onde atualmente são transmitidas as rádios da Transamérica. A alteração de emissora foi definida pela O&G Comunicações, gestora dos veículos 91.1 FM e 1110 AM, com o intuito de preservar o perfil da programação a partir da identificação de uma mudança de posicionamento de mercado da Rede Transamérica.









Segundo explicou o proprietário da O&G, Fábio Gouveia, a Transamérica projetou uma mudança de estilo musical, com ênfase maior ao pop rock. Desta forma, foi escolhida a Band para manter a audiência conquistada com uma programação mais direcionada ao sertanejo, além de pagode, pop funk e pop.“Hoje, a gente tem 57% de audiência no mercado, somando primeira e segunda opção de rádio, isso fonte Instituto PHD. A gente não queria perder esse público, então, buscamos no mercado uma marca do mesmo perfil que o nosso e a Band FM se encaixou nesse projeto”, explicou Gouveia. No veículo 91.1, a rádio será trabalhada com a denominação Band FM Baixa Mogiana. Já na 1.110 AM, a divulgação será como Rádio Bandeirantes.Entre os programas de destaque da rede na Band FM estão o descontraído A Hora do Ronco, de segunda a sábado, das 6h às 9h, e o romântico Quem ama não esquece, de segunda a sexta-feira, das 11h às 12h. Na Rádio Bandeirantes, há uma ampla programação com noticiários e transmissões esportivas.Na programação local, uma novidade da sintonia 1110 será o programa Viva Mogi, uma revista eletrônica, com entrevistas e notícia, de segunda a sábado, das 9h às 12h, seguido pelo Viva Esporte das 12h às 12h30, ambos apresentados por Jorge Ferreira.Por outro lado, um dos programas de maior audiência do rádio de Mogi Mirim, o Aqui Mogi, de Geraldo Bertanha, o Gebê, deixa de ser apresentado no 1110 e passa para o 610 AM, da Transertaneja, das 6h às 9h.