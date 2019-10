Caminhoneiro é roubado na SP-340

Há alguns dias, na SP-340, bandidos levaram quase R$ 200 mil de uma carga de óleo de palma, que estava sendo transportado do Rio Grande do Sul até Poços de Caldas (MG). Agora o caso se repete na mesma rodovia.



Um motorista de 54 anos da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, foi rendido e feito refém por criminosos, na madrugada do último dia 18. Como no primeiro caso, ele também havia parado para descansar em um posto de gasolina, às margens da SP-340, próximo à churrascaria Gauchão do Tchê.



No meio da madrugada, o motorista de 54 anos conta que foi acordado, abruptamente, com um revólver apontado para seu rosto, por dois homens encapuzados, que anunciaram o assalto.



O caminhoneiro foi obrigado a se deitar no assoalho da cabine, enquanto um dos bandidos assumiu o volante da carreta. Eles chegaram a rodar por quase meia hora, quando pararam para desengatar o semirreboque. O motorista, então, foi retirado da cabine e levado para o meio de uma plantação, que ele acredita ser de mandioca.



A todo o momento, a vítima esteve escoltada por um dos bandidos. Quando começou a amanhecer, um dos marginais recebeu uma ligação. Então, ordenou que o motorista continuasse caminhando, atravessasse uma cerca e não olhasse para trás.



Quando percebeu que estava sozinho, o caminhoneiro procurou por ajuda e foi socorrido por populares. A Polícia Militar foi acionada e os PMs Gianotto e Matheus trouxeram a vítima até a Delegacia Central, onde ele registrou um Boletim de Ocorrência de roubo.



PREJUÍZO

O caminhão que puxava o semirreboque, um Scania R440, placas IUV3D98, de Pelotas (RS), foi levado pelos bandidos. Já o semirreboque foi localizado, intacto, no mesmo local onde o motorista foi libertado.



Além do Scania, os assaltantes levaram um celular, uma carta de frete no valor de R$ 2 mil, um cartão bancário da Caixa Econômica Federal, cerca de 50 peças de roupas, R$ 700 em dinheiro, um rádio amador e uma TV de 14 polegadas.