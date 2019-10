Educação convoca para matrículas em creches

A Secretaria Municipal de Educação deu início, na quinta-feira, 24, à convocação do agendamento de matrículas para vagas disponíveis nos 13 Centros Educacionais Municipais de Primeira Infância (Cempis), de Mogi Mirim, e em duas Organizações da Sociedade Civil do município, o Lar Infantil Aninha e a Casa da Criança Carlota Lima de Carvalho e Silva, para o 1º chamamento público do ano letivo de 2020.





Pais ou responsáveis devem comparecer à sede da Secretaria de Educação até o dia 1º de novembro (Foto: Divulgação)





A lista com os nomes de todos os convocados e o horário para o agendamento de matrícula foram publicados na edição do último sábado, 19, no Jornal Oficial do Município, na edição impressa e na versão on-line. As vagas abertas são destinadas a bebês de quatro meses até crianças de 3 anos, distribuídos entre Berçário I e II e Maternal I e II. Até o dia 1º de novembro, pais ou responsáveis deverão comparecer à sede da secretaria, localizada à Rodovia Nagib Chaib, 520, no Morro Vermelho, para preencher a documentação e agendar o horário da matrícula na unidade escolhida.O número de vagas abertas, totalizando 795, somadas as 1.223 já ocupadas por crianças em continuidade, zera a demanda do Cadastro Único no município e amplia o número de vagas para 2.032, no próximo ano. Vale ressaltar que a demanda inscrita será toda atendida neste chamamento e ainda restarão mais de 400 vagas remanescentes para as novas inscrições, que serão convocadas em novembro.Os Cempis atendem 1.996 crianças, entre 0 a 3 anos e 11 meses de idade, em 13 unidades distribuídas pela cidade. São cinco unidades na zona Leste, duas na região Norte, quatro na Sul, uma na zona Oeste e uma na área rural, no Assentamento Horto do Vergel. Deste total, 320 crianças são atendidas nas Organizações da Sociedade Civil, em vagas compradas pela Prefeitura. As unidades abrigam 349 servidores municipais no quadro de funcionários.