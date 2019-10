Empresária é surpreendida com bandido dentro de casa

Uma empresária mogimiriana levou um tremendo susto quando foi surpreendida por um assaltante dentro de sua própria casa. O crime aconteceu por volta das 21h30 do último dia 18.



A vítima contou que havia acabado de chegar em casa e foi conversar com o marido, que estava no quarto. Ao passar pela sala, se deparou com um assaltante. Neste momento, o instinto materno falou mais alto. Ela saiu correndo em direção ao quarto do filho, de apenas 2 anos, para protegê-lo.

Já o bandido e um comparsa, correram em direção ao quarto do casal e renderam o marido da empresária, que alertou os marginais que já havia acionado a polícia.



A dupla então pegou dois celulares, cartões bancários e a CNH da empresária antes de fugir do local. Ela calcula o prejuízo em torno de R$ 3,5 mil. Ela também disse que devido à ação ter sido extremamente rápida e pela pouca luminosidade do ambiente, não conseguiria descrever os assaltantes.