Empresário desaparecido é encontrado após 4 dias

O empresário Fabrício Guarnieri Guimarães Ferreira, de 36 anos, foi encontrado na tarde deste domingo, 27, após ser dado como desaparecido há quatro dias. Ele estava na rodoviária municipal de Mogi Mirim quando foi encontrado por pessoas que acionaram a Guarda Civil Municipal. Segundo os policiais que o conduziram até a delegacia, para registro de um boletim de ocorrência, Fabrício apresentava sinais de confusão mental e abatimento.



O empresário relatou que, no dia que desapareceu, pretendia ir a pé a um sítio da família, mas que na SP-147, sentido Limeira, foi abordado e assaltado por dois andarilhos, que levaram seu tênis, celular e aliança. De inicio, Fabrício recusou atendimento médico, mas aceitou ser levado posteriormente ao Hospital 22 de Outubro. Ao ser encontrado, ele não vestia as mesmas roupas do dia do desaparecimento.



Fabrício foi dado como desaparecido na última quarta-feira, 23. Na ocasião, ele levou a filha mais velha ao Colégio Imaculada e depois seguiu para a colégio COC, à rua Ministro Cunha Canto, onde a esposa, Gabriela Guarnieri, trabalha. Ele estacionou seu carro em frente à escola, por volta das 13h30, e saiu caminhando do local. Depois disso, não foi visto nem fez contato com a família. O celular do empresário estava desligado, com as chamadas caindo na caixa postal.



Imagens de câmeras existentes em ruas próximas foram analisadas pelos investigadores do caso. Em uma delas, Fabrício, que é morador do bairro Inocoop (zona Norte), aparecia andando pela Rua Padre Roque. O desaparecimento do empresário logo ganhou as redes sociais, com a divulgação de sua foto e o apelo dos familiares por informações.