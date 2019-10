Etec e Fatec estão com inscrições abertas para processo seletivo

Ana Paula Meneghetti



As inscrições para o Vestibulinho do 1º semestre de 2020 da Escola Técnica Estadual (Etec) “Pedro Ferreira Alves”, abertas na última quarta-feira, 16, seguem até o dia 12 de novembro, às 15h, pelo site www.vestibulinhoetec.com.br. O exame será aplicado no dia 15 de dezembro, um domingo, às 13h30, com divulgação do gabarito oficial a partir das 18h, na internet.



Os locais de prova serão divulgados no dia 11 do mesmo mês. Em Mogi Mirim, o Vestibulinho da Etec oferece 14 cursos, com um total de 560 vagas, distribuídas entre os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio e cursos técnicos.





A Escola Técnica “Pedro Ferreira Alves” oferece cursos técnicos integrados ao Ensino Médio (Foto: Divulgação)





Os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, todos com 40 vagas cada, são Administração, Desenvolvimento de Sistemas, Informática para Internet, Logística, Mecânica, Mecatrônica e Meio Ambiente. Já os cursos técnicos englobam Administração, Administração EAD (Ensino à Distância), Enfermagem, Informática para Internet, Logística, Mecânica e Mecatrônica. Todos também disponibilizam 40 vagas cada, no período da noite, com exceção do curso de Administração EAD, ministrado pela manhã, aos sábados.A Etec está localizada à Rua Ariovaldo Silveira Franco, 237, no Jardim Jd. 31 de Março (Mirante). Para mais informações, acesse www.pfalves.com.br ou entre em contato pelos telefones 3862-0888 e 3862-0177.As inscrições para o processo seletivo do Vestibular 2020 da Faculdade de Tecnologia (Fatec) “Arthur de Azevedo” também já foram abertas. Os candidatos poderão se inscrever até as 15h do dia 11 de novembro, pelo site www.vestibularfatec.com.br. O exame será aplicado no dia 8 de dezembro, um domingo, às 13h. A prova terá cinco horas de duração. As inscrições no modelo treineiro, no qual o estudante presta a prova sem valor de vestibular, ainda são aceitas.A faculdade oferece cursos gratuitos de graduação tecnológica nas áreas de Mecatrônica Industrial, Projetos Mecânicos, Fabricação Mecânica e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS). O candidato que deseja ingressar em um dos cursos deverá possuir certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente. Os cursos têm como principal objetivo formar o jovem em uma área de atuação técnica, com conhecimento de fácil execução num setor específico da sociedade.A Fatec fica à Rua Ariovaldo Silveira Franco, 567, no Jardim 31 de Março. O calendário completo, com todas as datas do processo, está disponível na página da Fatec, no endereço www.fatecmm.edu.br. Por telefone, os contatos são 3806-2181 e 3806-3139.