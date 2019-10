‘Fatec Cultural’ será entre os dias 23 e 26 de outubro

Ana Paula Meneghetti



Com objetivo de abrir espaço para diferentes manifestações artísticas, a Faculdade de Tecnologia (Fatec) “Arthur de Azevedo” realizará, de 23 a 26 de outubro, a 1ª edição do evento Fatec Cultural. A abertura oficial da programação será no dia 23, uma quarta-feira, às 19h, no ginásio da Fatec, com as apresentações do Coral Municipal, regido pelo maestro Daniel Mantovani, e da dança de K-Pop (abreviação de korean pop ou música pop coreana).



Na mesma noite, ainda haverá uma exposição de instrumentos de sucata, dos desenhos de Larissa Juliane e de objetos de cerâmica. As atividades do “Fatec Cultural” terão início no dia 24, quinta-feira, a partir das 8h. O evento, que também faz parte das comemorações dos 250 anos de Mogi Mirim, surgiu de uma necessidade cultural, apontada pelos próprios estudantes a partir de uma pesquisa.





ARDUINO® DAY

Nos dias 23 e 26 de outubro, em virtude dos festejos dos 250 anos da cidade, o campus da Fatec de Mogi Mirim também será palco do Arduino® Day – Mostra e Competição de Projetos de Sistemas Mecatrônicos em Plataforma Arduino®. O evento é aberto ao público e não há necessidade de inscrição.



O intuito é estimular a criatividade dos alunos ingressantes no Curso Superior de Tecnologia (CST) em Mecatrônica Industrial da faculdade. Estão previstas as categorias Iniciante e Intermediário. Para conferir o edital do evento, acesse www.fatecmm.edu.br.





SERVIÇOS



Semana de 23 a 26 de outubro:

Fatec Cultural – Dias 23, 24 e 25 de outubro (quarta, quinta e sexta-feira)

Fatec Científico-Tecnológica (DevDay) – Dia 26 de outubro (sábado)

Palestrantes: Roger Albino (Software Engineer & ech Lead de JavaScript em Kazap Tecnologia); Rodrigo Paschoaletto (Software Engineer & iOS Developer em Kazap Tecnologia); Victoria Deorio (Software Developer no CPqD); Eduardo de Oliveira Moreira (Desenvolvedor na MATERA); Luiz Amaral (Machine Learning Researcher at TARVOS); César Borges (UX Researcher na Dextra Digital) e Márcio Souza (Developer at Dextra Digital).





“A vocação para a área tecnológica de uma Fatec nem sempre favorece acontecimentos culturais na unidade. Isto, porém, não impediu o desejo dos alunos em criar espaços de manifestação artística e propor, no caso Fatec Mogi Mirim, uma programação diferenciada”, destacou a direção da faculdade, em nota disponibilizada à imprensa. Para o professor e diretor da Fatec, André Giraldi, a iniciativa busca tanto valorizar o potencial artístico dos alunos quanto tornar o espaço acadêmico um local de arte para a cidade.O “Fatec Cultural” terá música, dança, desfile de moda, circo, gastronomia, jogos modernos de tabuleiro, apresentação de Muay Thai e Kung Fu, concursos de Fotografia, Cosplay e K-Pop, além das oficinas de Escultura em Argila, Arte de contar História, Nutrição Vegana, Desenho à mão livre, Violão, Fotografia, Sala temática de K-Pop e Beleza e Maquiagem.Os interessados em participar das oficinas devem fazer a inscrição, aberta no último dia 7, na Secretaria Acadêmica da faculdade, mediante a doação de alimentos não perecíveis ou produtos de higiene pessoal. As vagas são limitadas. Para conferir a programação completa do evento, bem como os editais dos concursos, acesse a página www.fatecmm.edu.br.A Fatec está localizada à Rua Ariovaldo Silveira Franco, 567, no Jardim 31 de Março. O “Fatec Cultural” é promovido com apoio da Prefeitura Municipal, Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (Acimm), Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente (ICA), Lyra Mojimiriana e Visafértil.Encerrando a ação cultural, no dia 26 de outubro, um sábado, a Fatec promoverá a 3ª edição do DevDay, um dia de palestras dedicado ao conhecimento da área de tecnologia de informação. O DevDay está segmentado e, portanto,ocorrerá simultaneamente no mesmo horário, das 8h às 12h, na unidade da Fatec e na Acimm. Ao todo, serão sete palestrantes.Segundo o coordenador do curso de Análise de Desenvolvimento de Sistemas (ADS), Marcos Roberto de Moraes, a Fatec foi pioneira nesse evento, que tem como objetivo a troca de experiência entre o mundo empresarial e acadêmico.De acordo com o coordenador, das 270 vagas abertas, 156 já foram inscritas. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas somente pelo site www.sympla.com.br/devday-fatec-mogi-mirim---2019__656085. No mesmo endereço, também podem ser obtidas informações quanto aos temas das palestras e um breve histórico sobre a área de atuação dos profissionais.