Festa de Nossa Senhora Aparecida terá missas, procissão e quermesse

Ana Paula Meneghetti



A Paróquia São Benedito de Mogi Mirim promoverá, hoje e amanhã, a festa da Comunidade Nossa Senhora Aparecida, com missas, procissão e quermesse. Neste sábado, 12, data da Padroeira do Brasil, a solenidade de Nossa Senhora Aparecida terá início com a reza do Rosário, às 10h, e a Consagração, às 12h. No mesmo dia, será celebrada uma missa solene, às 17h30.



Festa da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, é celebrada hoje, dia 12 de outubro (Foto: Santuário Nacional)





No domingo, 13, a partir das 17h30, a comunidade se prepara para a missa e procissão pelas ruas do bairro. Haverá quermesse nos dois dias, com barracas de alimentação e prendas. Em setembro, a novena de Nossa Senhora Aparecida foi realizada nos dias 9, 16, 23 e 30. As orações seguiram na segunda semana de outubro, de 7 a 11, sempre às 19h30, na igreja da Comunidade Nossa Senhora Aparecida, localizada à Rua Maestro Gomes, 294, no Jardim Nossa Senhora Aparecida.A Festa da Padroeira já foi celebrada em diversas datas. Contudo, em 1953, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) determinou que a festa fosse comemorada em 12 de outubro. Uma das razões para a escolha desse dia foi a aproximação da época do encontro da imagem, que ocorreu na segunda quinzena de outubro de 1717.Nossa Senhora Aparecida, como é chamada popularmente, é reverenciada numa estátua de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, vestida com um manto azul. Ela fica exposta na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, interior do Estado de São Paulo. O dia 12 de outubro, também Dia das Crianças, é feriado para os brasileiros desde 1980, quando a basílica foi consagrada por João Paulo II em sua primeira visita ao Brasil. O Santuário Nacional de Aparecida é o maior no mundo dedicado à Maria.