Festa de São Benedito terá missas, procissão e bênção dos animais

Ana Paula Meneghetti



A Paróquia São Benedito de Mogi Mirim realiza, até 6 de outubro, a tradicional festa de seu padroeiro. A cerimônia religiosa teve início na última quarta-feira, com o tríduo, ou seja, três dias de oração em honra ao santo. De acordo com a programação, no dia 2, foi celebrada a missa com todas as pastorais, missa da saúde, na quinta-feira, dia 3, e encerrando o tríduo, uma missa em louvor a São Benedito e São Francisco, na sexta, dia 4. As três cerimônias eucarísticas foram feitas na Matriz São Benedito, às 19h30.



Missa e benção será na Praça Duque de Caxias, no Centro (Foto: Reprodução Facebook)





Neste sábado, 5, a partir das 18h, a comunidade participará da celebração e procissão que marcam a solenidade de São Benedito. No domingo, 6, às 10h, a paróquia promoverá uma missa campal e a bênção dos animais, na Praça Duque de Caxias, região central, em frente à igreja, em alusão a São Francisco de Assis.O Dia de São Francisco de Assis é comemorado, anualmente, em 4 de outubro. A data homenageia um dos santos mais admirados pela comunidade católica romana: o padroeiro dos animais e da natureza, também conhecido por ser o santo dos pobres.Após a missa campal e bênção, os fiéis ainda poderão participar do almoço do padroeiro, com música e roleta, das 12h às 14h, no salão de festas de festas da Comunidade Nossa Senhora Monte Serrat, localizada à Rua Monte Serrat, 123, no bairro Vila Bianchi.A Igreja no Brasil celebra, a cada ano, na primeira semana de outubro, a Semana Nacional da Vida. A iniciativa é organizada pelas comissões da Vida e Família e Pastoral Familiar da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), de 1º a 7 de outubro, e termina com o Dia do Nascituro, lembrado em 8 de outubro. Neste ano, a Semana da Vida traz o tema “Em família, defendemos a vida!”.Em Mogi Mirim, neste sábado, 5, das 9h às 13h, a Pastoral Familiar, da Sobriedade e Juventude fará uma ação na Praça Rui Barbosa, no Centro da cidade, entregando um fôlder em defesa da vida. A Semana Nacional da Vida chega à sua décima quarta edição. Desde 2005, é uma atividade que busca conscientizar os católicos sobre o direito à vida, desde o nascimento até a morte.