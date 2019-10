Idosas são agredidas em assalto, na Vila São José

Ao levar uma amiga para casa, na noite da última segunda-feira, 14, uma aposentada de 69 anos teve seu carro levado por três assaltantes. O caso aconteceu por volta das 21h30, à rua Rogério Vieira Tucci, na Vila São José (Zona Sul). Segundo a aposentada, ela foi até o local deixar a amiga, também de 69 anos, em casa.



Ao chegarem à referida rua, foram surpreendidas por três homens armados e encapuzados. Usando de muita violência, os bandidos arrancaram as idosas à força de um Renault Sandero de cor vermelha. Ambas foram jogadas ao chão, sofrendo escoriações. Em seguida, o bando fugiu pelas ruas do bairro. As idosas foram à Delegacia Central prestar queixa de roubo.



Quando ainda prestavam depoimento, a Polícia Civil foi alertada pelos guardas civis municipais Eduardo e Henrique que o carro da vítima havia sito localizado. Os marginais haviam abandonado o Sandero à rua Laurindo Pereira de Campos, no Jardim Brasília (Zona Leste).



A dona do veículo tentou abrir o carro com uma chave reserva, ma o alarme foi acionado. O veículo teve que ser rebocado até a concessionária, onde o problema foi resolvido. Ela também disse que, devido à rapidez do roubo e ao capuz que usavam, era impossível fazer o reconhecimento fotográfico dos assaltantes.



CAMINHONETE

Já na terça-feira, 15, por volta das 22h, um contador também foi vítima de um assalto quando chegava à sua casa, no Jardim Brasília, na Zona Leste da cidade. Ele contou que foi abordado por dois homens armados que o retiraram do veículo e levaram sua picape Toyota Hilux, com duas bicicletas na caçamba,



Na tarde do dia seguinte, às 15h, a Guarda Civil Municipal localizou a caminhonete no Jardim Sbeghen, também na Zona Leste. Porém, as duas bicicletas foram levadas pelos assaltantes.