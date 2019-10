Vestibular Fatec: inscrição para pedido de isenção e redução da taxa começa nesta quarta, dia 9

A Fatec de Mogi Mirim oferece cursos gratuitos de graduação tecnológica (Foto: Arquivo)



As inscrições para o processo seletivo serão abertas no dia 15 de outubro e encerradas em 11 de novembro, às 15h. O exame será aplicado no dia 8 de dezembro, um domingo, às 13h. A prova terá cinco horas de duração. As inscrições no modelo treineiro, no qual o estudante presta a prova sem valor de vestibular, também são aceitas.

Em Mogi Mirim, a Fatec oferece cursos gratuitos de graduação tecnológica nas áreas de Mecatrônica Industrial, Projetos Mecânicos, Fabricação Mecânica e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS). O candidato que deseja ingressar em um dos cursos deverá possuir certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente. Os cursos têm como principal objetivo formar o jovem em uma área de atuação técnica, com conhecimento de fácil execução num setor específico da sociedade.