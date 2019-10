Jogo festivo vai reunir estrelas no Tucurão

Como parte do calendário de festejos alusivos aos 250 anos de Mogi Mirim, comemorado em 22 de outubro, uma partida festiva trará astros do mundo da bola ao Estádio Distrital Ângelo Rottoli, o Tucurão, no dia 20, um domingo, às 10h, com o Jogo das Estrelas entre a Seleção Masters Brasil e a Seleção Masters Mogi Mirim.



Uma das principais atrações da seleção do Brasil será Careca, ex-São Paulo, Napoli, da Itália, e seleção brasileira. Outros ex-jogadores do Tricolor são Gustavo Nery, Macedo, Pavão e Anderson Lima, que também defendeu o Santos. Entre os ex-jogadores do Corinthians estão Chicão, Zenon e Ezequiel, além de Rogério, que ficou famoso por tomar as pedaladas de Robinho na final do Campeonato Brasileiro de 2002 conquistado pelo Santos. Também estarão presentes os ex-jogadores do São Caetano, Adhemar e Claudecir, e Gilmar, ex-goleiro do Palmeiras. A seleção ainda terá Capone, ex-Carrossel Caipira, Corinthians, São Paulo e Galatasaray, da Turquia.



O técnico será Mano, sósia de Luiz Felipe Scolari e com passagens pelo Paranavaí, Novorizontino e Catanduvense. A Seleção Masters Mogi Mirim será comandada pelo técnico Zito, multicampeão amador na região. A tendência é a equipe reunir atletas do futebol amador do presente e do passado e ex-jogadores profissionais.



INGRESSOS

A entrada para o Jogo das Estrelas será mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, destinado ao Banco de Alimentos do município. Os pontos de troca de alimento por ingresso são Agromel, Bar do Zito, Clube Mogiano, escola de Futebol do São Paulo Futebol Clube, Escola de Futebol do São Caetano, a sede da Liga de Futebol Amador de Mogi Mirim (Lifamm), Secretaria de Cultura e Turismo, no Centro Cultural Lauro Monteiro de Carvalho e Silva, Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Supermercado Irmãos Araújo e Supermercado São Vicente, além de uma opção em Mogi Guaçu, a Agro Magnus.





Careca é uma das atrações anunciadas da Seleção Master Brasil (Foto: Divulgação)