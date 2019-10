Mais um acidente com vítima fatal na SP-191

Um grave acidente registrado nas primeiras horas do domingo, 27, na SP-191 (Mogi Mirim/Conchal), tirou a vida do jovem Tiago dos Santos, 24. O carro que ele dirigia, uma Citroën C4 Pallas colidiu, violentamente, com um caminhão bitrem carregado de cana de açúcar, na altura do Km 2, por volta da 1h.



Morador de Conchal, Santos seguia no sentido ao município. Já o caminhão havia deixado uma propriedade rural e manobrava para seguir viagem em direção a Mogi Mirim. Ao perceber o veículo atravessando a pista, Santos ainda tentou frear, mas não houve tempo. Ele acabou falecendo no local, antes mesmo de ser socorrido.



Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Mogi Mirim foi acionada e prestou socorro no local. No Pallas, além de Santos, também viajava um senhor identificado como José Ferreira, que não sofreu ferimentos graves. Mesmo assim, precisou ser levado à Santa Casa de Mogi Mirim.



A Polícia Científica esteve no local para investigar as causas do acidente. No último dia 11, a menos de cinco quilômetros desse local da rodovia, três pessoas de uma mesma família perderam a vida em um acidente. O Corsa Classic em que viajavam colidiu frontalmente com uma Mercedes-Benz B200. Morreram no local Armindo Diniz, 67, a mulher dele, Aparecida Oliveira Diniz, 66, e o filho do casal, Rodrigo Diniz, 36. Já o motorista da Mercedes, João Carlos Domingues Pereira, 53, sofreu apenas escoriações leves. O acidente aconteceu no Km 7, próximo ao Centro de Ressocialização (CR ).