Mars abre inscrições para Programa de Estágio 2020

A Mars, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, anuncia a abertura do seu Programa de Estágio para o próximo ano. A partir desta terça-feira, 15, universitários, sem restrição de curso, que estiverem no último ou penúltimo ano da graduação, podem se inscrever para uma das 25 vagas localizadas em cinco cidades paulistas: Mogi Mirim, São Paulo, Campinas, Guararema e Descalvado.



As posições são para as áreas de Comunicação, Vendas, Pesquisa e Desenvolvimento, Finanças, Tecnologia da Informação, Marketing, Manufatura e Logística. O valor da bolsa auxílio é de R$ 1.578,00. O programa contempla benefícios como convênio médico, vale transporte ou fretado, descontos em farmácias e seguro de vida.



“O foco do nosso Programa de Estágios está em um robusto plano de desenvolvimento de talentos. Após a integração, buscamos desenvolver nossos estagiários com um pacote de treinamentos e experiências que vão desde técnicas de apresentação até a gestão de um projeto na área onde ele atua. Também incentivamos que nossos gestores sejam coachs de nossos estagiários, trabalhando diariamente na orientação de suas carreiras e desenvolvimento para próximas movimentações. Nossa meta é que estes jovens se tornem futuros líderes da Mars”, explica Priscila Molina, Gerente de Recursos Humanos da Mars Brasil.



Para as atuais vagas de estágio, não se exige nenhum tipo de experiência prévia. Em algumas das vagas, o conhecimento da língua inglesa também não é um pré-requisito. Os candidatos devem realizar suas inscrições até o dia 31 de outubro através do site careers.mars.com/br/pt.



Em 2019, a Mars foi eleita a terceira melhor empresa para trabalhar no Brasil pelo ranking do Instituto Great Place to Work, principal autoridade na análise de excelentes ambientes de trabalho. Em 2018, a empresa já figurava entre as dez primeiras colocadas. No ranking mundial do instituto, a Mars também aparece em destaque, na quinta posição.





Uma das plantas da Mars está localizada em Mogi Mirim (Foto: Divulgação)