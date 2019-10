Outubro Rosa tem 2º Dia D neste sábado; diversas ações serão oferecidas até o dia 31

Movimento internacional de conscientização e prevenção contra o câncer de mama, o Outubro Rosa contará com diversas ações oferecidas pela Secretaria Municipal de Saúde. Até o dia 31, exames gratuitos, testes rápidos e orientações serão alguns dos atrativos para o público feminino, com foco no câncer e nas ações para o seu controle no país. O segundo Dia D contra a doença será realizado no dia 26. Para chamar atenção ao calendário especial, a pasta já promoveu a mesma ação, no primeiro sábado do mês.







Unidades de Saúde da cidade vão funcionar em horário especial, com diversas ações (Foto: Divulgação)





No total, as 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) funcionarão em horário especial de atendimento, das 8h às 12h. Serão ofertados coleta de papanicolau, a entrada no pedido do exame de mamografia para agendamento do dia e horário, atualização de caderneta de vacina para as mulheres e orientações para prevenção e promoção da saúde. Durante o Dia D, as UBSs Doutor Antônio Albejante, no Parque das Laranjeiras, na zona Leste, e Santa Clara, localizada na zona Norte, também vão disponibilizar testes rápidos para o HIV, sífilis e hepatites B e C.Abrem as portas em horário especial, além da Antônio Albejante e Santa Clara, as UBSs do distrito de Martim Francisco, Jardim Planalto, José Antonio Seixas, no Sehac II, Vanderlei Bueno, na Vila Dias, Jardim Paulista, Parque do Estado II, Aterrado, Maria Beatriz, Santa Cruz e ESF Rural Sudeste. A unidade atende a região da Piteiras e Horto do Vergel. Somente a Equipe de Saúde da Família (ESF) Rural Noroeste, responsável pelo atendimento no Pederneiras e Córrego Azul, não estará em funcionamento no sábado.De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), órgão ligado ao Ministério da Saúde, o Estado de São Paulo possui uma taxa de 70,89 casos de neoplasia maligna de mama feminina para cada 100 mil mulheres, e de 8,43 casos na mesma média de habitantes de neoplasia maligna de colo de útero.De segunda a sexta-feira, as UBSs também irão ofertar exames, atualizar a caderneta de vacinação e orientar as pacientes. Contudo, será necessário respeitar a grade de atendimento e o fluxo em cada local. A Secretaria de Saúde ressalta que, mediante o movimento, o usuário poderá ter sua demanda atendida, mas o indicado será o agendamento do serviço na própria unidade.No dia 26 de outubro, paralelo ao câncer de mama, haverá ainda o Dia D de vacinação contra o sarampo. A aplicação da vacina será voltada para crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias. A medida faz parte da campanha nacional, com Dia D realizado no último sábado, 19. Na mesma data, também terá um mutirão de combate à dengue.