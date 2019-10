Seguro aluguel: segurança e tranquilidade para locador e locatário

O interesse em alugar um imóvel cresce em razão de um mercado cada vez mais dinâmico e que leva muitas pessoas a buscar moradias próximas de onde trabalham ou estudam, interessadas em agilidade, comodidade e qualidade de vida. Esse comportamento, aliado à procura de algumas construtoras por alternativas de locação mais robustas diante do elevado estoque de casas e apartamentos não vendidos, afeta diretamente a procura por produtos como o seguro aluguel. Só entre janeiro e agosto deste ano, o Porto Seguro Aluguel teve um acréscimo de 35% em sua contratação, quando comparado com o mesmo período do ano anterior.



Segundo Walmando Fernandes, gerente da Porto Seguro em Campinas, um dos motivos desse aumento é a análise do processo de adesão do seguro, hoje feita 100% online. “Além disso, os consumidores têm avaliado e entendido que o custo-benefício do produto vale a pena”, enfatiza. Outra alternativa é o PortoCap, que só nos primeiros meses de 2019, o produto obteve um aumento na contratação de 17,5%, em comparação com o mesmo período de 2018. “Esssa modalidade também tem sido cada vez mais requisitada no mercado, pois não é preciso comprovar renda e a contratação é rápida e simplificada”, afirma Walmando. Essa garantia é representada por um título de capitalização, cujo valor é acordado entre o inquilino e o proprietário.



O Porto Seguro Aluguel, por exemplo, oferece ao proprietário garantias adicionais para encargos mensais, serviços assistenciais e emergenciais gratuitos para o imóvel alugado, descontos em transportadoras e, dependendo das coberturas contratadas, assegura pintura e possíveis danos. Ao inquilino, dispensa a necessidade de um fiador ou caução e oferece o pagamento de aluguéis em caso de inadimplência.



O Seguro Fiançal permite a escolha do imóvel sem a necessidade de um fiador ou do desembolso de um valor como caução na hora de alugar. Além disso, oferece serviços de emergência gratuitos para a manutenção da residência e descontos em transportadoras e eventos culturais.



Uma outra opção para os clientes é o Porto Seguro Aluguel Universitário que, além de atuar como garantia para o cumprimento do contrato, possui benefícios e serviços específicos para esse público, como assistências emergenciais à residência. Entre elas, mão de obra de encanador, eletricista, chaveiro e assistência para equipamentos eletrônicos, como computadores, notebooks, tablets, TVs com acesso à internet, videogames, celulares e smartphones. Os segurados também têm acesso exclusivo ao Clube Porto, que possui descontos em livrarias, academias, teatro, restaurantes, sites de compras, entre outros.



Já os espaços comerciais contam com o Porto Seguro Aluguel Empreendedor, criado para atender às necessidades de empresas, com até dois anos de constituição, que precisam locar um imóvel para iniciar ou expandir suas atividades. O aluguel dispensa a necessidade de fiador ou depósito e a análise cadastral é feita com base no CPF do empreendedor. Durante a locação, também são oferecidos serviços gratuitos de chaveiro e encanador para reparos no local.



Os preços variam de acordo com o valor do aluguel e perfil do cliente, além das coberturas adicionais que podem ser contratadas. O pagamento pode ser parcelado junto com o aluguel, além de poder ser pago normalmente pelo inquilino, ou também pode ser assumido pelo proprietário.



Para adquirir o seguro, fale com um Corretor ou acesse o Portal www.portoseguro.com.br/seguro-fianca