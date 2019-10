Três pessoas morrem e uma fica ferida em acidente na SP-191

Um violento acidente, no início da noite da última sexta-feira, 11, deixou três mortos e um ferido, no quilômetro 7 da Rodovia SP-191 “Wilson Finardi” (Mogi Mirim/Conchal). As primeiras informações são de que as três vítimas fatais são da cidade de Suzano (SP) e estavam seguindo em direção a Conchal. Pouco antes das 20h, uma SUV Mercedes-Benz B 200, placas de Mogi Mirim, colidiu de frente com um Chevrolet Corsa Sedã.





Corsa Sedã ficou com a parte frontal destruída (Foto: André Paes Leme)



Motorista da Mercedes fez o teste do bafômetro (Foto: André Paes Leme)



Os três ocupantes do Corsa morreram no local do acidente. Os dois veículos tiveram as partes frontais totalmente destruídas. Graças aos airbags, o motorista da Mercedes não teve ferimentos. Ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da zona Leste. Antes, porém, ainda no local do acidente, ele foi submetido a um exame de bafômetro, mas o resultado não foi divulgado pelos policiais rodoviários que atenderam a ocorrência.Além da Polícia Rodoviária, havia ambulâncias da Intervias (concessionária da SP-191) e do Corpo de Bombeiros. Apesar do grave acidente, o trânsito no local não chegou a ser interditado.