Caminhoneiro morre carbonizado em acidente na SP-147

Um acidente na SP-147 (Mogi-Limeira), no início da tarde desta terça-feira, 5, matou carbonizado um motorista de caminhão que transportava uma carga de óleo diesel. Identificado como Pedro Gomes, 77, o motorista era natural de Espírito Santo do Pinhal e seguia de Paulínia para aquele município.



Segundo testemunhas, Gomes teria perdido o controle do caminhão tanque no Km 68 e colidido com o canteiro central da rodovia. Porém, existe a suspeita de que uma roda do caminhão tenha se soltado, provocando essa tragédia.



O local do acidente fica no bairro rural São João da Glória, próximo ao clube de campo do Sindicato dos Metalúrgicos de Mogi Mirim. Com o impacto, o tanque com o diesel acabou se rompendo e uma parte do óleo vazou e pegou fogo.



Como Gomes ficou preso às ferragens, não houve tempo de socorrer o caminhoneiro. O combustível também vazou por uma canaleta de águas pluviais existente no acostamento e acabou atingindo um córrego que fica às margens da SP-147.



PÂNICO

Ao perceberem que se tratava de uma carga de combustível, alguns motoristas enterram em pânico e retornaram na contramão com receio de uma explosão.



Com o acidente, a rodovia teve que ser interditada, resultando em um longo engarrafamento, com mais de 3 quilômetros.



Bombeiros de várias cidades da região vieram ao local do acidente. Embora o caminhão tenha sido destruído, a ação rápida dos bombeiros evitou que as chamas se propagassem para as margens da rodovia e atingissem propriedades rurais mais próximas.







Ação dos bombeiros evitou que as chamas se propagassem (Foto: Portal da Cidade Mogi Mirim)