Campanha de castração beneficiará cerca de 800 cães e gatos

A campanha de castração do Bem-Estar Animal (BEA), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, beneficiará aproximadamente 800 animais, entre cães e gatos. A ação será possível devido à estrutura operacional, uma vez que o espaço tem capacidade para realizar cerca de dez cirurgias diárias.



As inscrições para participar da campanha foram realizadas no decorrer de outubro, atendendo prioritariamente ao público com renda de até dois salários-mínimos ou de baixa renda, inscritos em programas sociais como Bolsa Família e no sistema do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).



O BEA oferece uma série de serviços à população, além da castração de animais. De segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, há a realização de consultas veterinárias e atendimento dos casos de denúncias de maus-tratos. Neste último caso, é necessário efetivar protocolo.



O órgão também faz a doação responsável de gatos e cães. Atualmente, há quase 150 animais castrados, imunizados com vacina importada, vermifugados e chipados. Não é feito resgate ou recolhimento de animais no local. O BEA fica à Rua Joaquim Dias Guerreiro, 111, no bairro Mirante.





BEA também faz a doação responsável de cães e gatos (Foto: Divulgação)