Comerciante tenta matar a ex e decepa mão de enteada

Inconformado com o fim do relacionamento, o comerciante Juarez Pedro Ferreira, 54, usando um facão, feriu gravemente a ex-mulher, Genezia Souza, 43, e a filha dela, Rafaela, 23, na noite de ontem, quarta-feira, na Zona Leste da cidade.



A dupla tentativa de feminicídio ocorreu na rua Angelina Resende, no Parque das Laranjeiras, por volta das 20h. O agressor, que é dono de um bar naquele bairro, chegou a decepar a mão direita da enteada.



Já a ex-mulher recebeu golpes que causaram cortes profundos na cabeça e nas pernas. As duas foram levadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas imediatamente removidas à Santa Casa, devido ao estado de saúde delicado de ambas.



Segundo informações de policiais militares que atenderam a ocorrência, as vítimas estavam muito feridas e também perderam muito sangue. Após o crime, Ferreira deixou o local e até o início da madrugada de hoje continuava foragido.



Revoltados com a agressão sofrida, vizinhos de Genezia e Rafaela atearam fogo na casa de Ferreira. O Corpo de Bombeiro foi acionado e conseguiu controlar as chamas por volta das 00h30. A Polícia Militar também retornou ao local para garantir a ordem. O clima era tenso no bairro.