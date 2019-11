Dia do Samba terá Fundo de Quintal no Teatro de Arena

O Dia Nacional do Samba, celebrado oficialmente em 2 de dezembro, mais uma vez, não vai passar despercebido em Mogi Mirim. A data contará com uma programação especial e toda gratuita. Assim como no ano passado, a Secretaria de Cultura e Turismo, organiza, no Teatro de Arena, dois dias de festa, com direito a presença de grandes nomes de um dos estilos musicais mais tradicionais do país.



A festa tem início no sábado, 30, com a apresentação do grupo Fundo de Quintal, formado na década de 70 e referência quando se fala em samba raiz. O grupo sobe ao palco a partir das 19h30, para um show de aproximadamente 1h30 de duração.



“O Fundo de Quintal dispensa comentários, um grupo ícone do samba raiz, do samba tradição. Uma grande atração e que faz parte da comemoração de 250 anos de Mogi Mirim. Como o ano todo tivemos belas apresentações, não poderia deixar de ter no Dia Nacional do Samba uma atração tão grandiosa”, exaltou o secretário de Cultura e Turismo, Marcos Antônio Dias dos Santos, o Marquinhos.



Após o Fundo de Quintal, a programação segue no domingo, 1º, a partir das 11h, com o grupo Entre Amigos, responsável por animar o Domingo do Samba, promovido sempre no primeiro domingo de cada mês. Na sequência o Teatro de Arena recebe nomes de gabarito do samba do Rio de Janeiro e nacional, a começar por Tia Surica, integrante da velha-guarda da Escola de Samba Portela, onde coordena a tradicional feijoada da agremiação, todo primeiro sábado do mês. Ela também é intérprete de samba enredo.



As baterias da Asas Show e da Verde e Rosa tem presença confirmada no evento, assim como o intérprete, compositor e produtor musical Leonardo Bessa, ex-puxador da Acadêmicos do Salgueiro. A cantora, compositora, interprete e sambista Grazzi Brasil é mais um nome confirmado para o Dia do Samba. Atualmente ela é a intérprete oficial da escola de samba carioca São Clemente.



Royce do Cavaco, cavaquinista, cantor e compositor brasileiro é outro nome do samba nacional presente na programação. Com passagens por escolas de tradição do carnaval de São Paulo, como X9 Paulistana, Nenê de Vila Matilde, Tatuapé e Tom Maior, ocupa o posto de intérprete oficial da Rosas de Ouro.



Cris Alves, rainha do Carnaval do Rio de Janeiro em 2012, musa do Salgueiro, e Selminha Sorriso, porta-bandeira da Beija Flor de Ninópolis, completam o time de atrações. A programação, no domingo, deve se estender até às 21h.



Ao longo dos dois dias de festa, o público terá à disposição uma completa praça de alimentação, além de feira de artesanato e pórtico em formato de mestre-sala e porta-bandeira para fotos.







Grupo Fundo de Quintal sobe ao palco a partir das 19h30 (Foto: Divulgação)