ETA recebe investimentos de R$ 11 milhões

O Serviço Autônomo de Água e Esgotos (Saae) assinou na última quinta-feira, 14, o contrato e a ordem de serviços para a empresa Sampa Saneamento Ambiental, de Sorocaba, para o início das obras de ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA), local onde ocorreu o evento.



As obras na ETA integram o projeto de ampliação e modernização do sistema de abastecimento de Mogi Mirim, que deve assegurar água em volume e em qualidade nos próximos 30 anos. Com um investimento de R$ 11 milhões, obtidos através de financiamento firmado através da Caixa Econômica Federal, o projeto prevê uma série de melhorias.





Investimento foi obtido através de financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal (Foto: Divulgação)





Será construído um novo ponto de chegada de água bruta, que ficará ligado à unidade de mistura rápida e divisão de vazão, bem como a implantação de quatro novos floculadores, dois novos decantadores e oito novos filtros. Com a ampliação, a capacidade de vazão da ETA vai saltar dos atuais 360 litros por segundo para 520 litros por segundo. Uma maquete eletrônica, exibida na cerimônia, apresentou as melhorias previstas na estação. As obras estão previstas para começar ainda neste mês.Na ocasião, o presidente do Saae, Rodrigo Sernaglia, destacou a importância dessa conquista para o município. “Essa obra vai aumentar a capacidade de produção de água em 50%. Com isso, há uma expectativa de que essa obra fará com que nossa infraestrutura de saneamento, aliado ao sistema de tratamento de esgoto já fez e ainda vai fazer, dotará a cidade com infraestrutura atrativa para novos investimentos no ramo imobiliário, na indústria e no comércio”, frisou.Já o prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB) destacou que a iniciativa simboliza o esforço do governo e da diretoria do Saae no sentido de cumprir tarefas essenciais para a prosperidade e desenvolvimento econômico e da saúde pública. O prefeito ressaltou que o avanço nesse segmento coloca Mogi Mirim em uma escala em que o município será capaz de garantir abastecimento de água, tratamento de esgoto, desenvolvimento e saúde pública para toda a população.Participaram da assinatura do contrato, além do prefeito Carlos Nelson e do presidente do Saae, a diretoria da autarquia, o presidente em exercício da Câmara Municipal, Geraldo Bertanha (SD), vereadores, o sócio da empresa contratada, Rui Leopoldo da Silva Dufner, o gerente executivo de Governo da Caixa Econômica Federal, Márcio Antônio de Paula Capato, servidores e convidados.Na mesma solenidade, o Saae apresentou a sua nova identidade visual que será usada no ano do jubileu de ouro, celebrado em 9 de março de 2020. O selo comemorativo, elaborado com a Secretaria de Relações Institucionais, será usado em todas as publicações e atos oficiais no ano do cinquentenário.