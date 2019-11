Fatec prorroga inscrição do Vestibular 2020; prazo termina nesta quarta-feira, dia 13

Ana Paula Meneghetti



As inscrições para o processo seletivo do Vestibular 2020 da Faculdade de Tecnologia (Fatec) “Arthur de Azevedo” foram prorrogadas. Os candidatos poderão se inscrever até as 15h de quarta-feira, dia 13 de novembro, pelo site www.vestibularfatec.com.br. O exame será aplicado no dia 8 de dezembro, um domingo, às 13h. A prova terá cinco horas de duração. As inscrições no modelo treineiro, no qual o estudante presta a prova sem valor de vestibular, ainda são aceitas.



A faculdade oferece cursos gratuitos de graduação tecnológica nas áreas de Mecatrônica Industrial, Projetos Mecânicos, Fabricação Mecânica e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS). O candidato que deseja ingressar em um dos cursos deverá possuir certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente.



Os cursos têm como principal objetivo formar o jovem em uma área de atuação técnica, com conhecimento de fácil execução num setor específico da sociedade. A Fatec fica à Rua Ariovaldo Silveira Franco, 567, no Jardim 31 de Março. O calendário completo, com todas as datas do processo, está disponível na página da Fatec, no endereço www.fatecmm.edu.br. Por telefone, os contatos são 3806-2181 e 3806-3139.



INSCRIÇÕES

O candidato que quiser disputar uma vaga precisa ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula comprove a conclusão do curso. Para se inscrever, é necessário preencher a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico, imprimir o boleto e pagar a taxa no valor de R$ 70 (em dinheiro) em qualquer agência bancária ou por meio da ferramenta getnet (pagamento com cartão de crédito), disponível na internet.





Faculdade oferece cursos gratuitos de graduação tecnológica (Foto: Arquivo/A COMARCA)