Força Tática apreende 55 kg de maconha na Zona Leste

Uma equipe da Força Tática da Polícia Militar apreendeu, na noite de ontem, quarta-feira, 55 quilos de maconha que estavam em duas casas na rua Alberto Christofoletti, no Parque das Laranjeiras, Zona Leste da cidade.



Em um das casas, os PMs encontraram 75 tijolos de maconha. A residência, segundo informações, era alugada para traficantes do bairro por R$ 400 mensais e serviria como depósito de drogas. Na delegacia, a maconha foi pesada, resultando em 55 quilos.



Os PMs ainda encontraram uma balança de precisão e muito filme plástico usado para embalar a droga. Um casal preso em flagrante durante a ação dos policiais e deve ir à audiência de custódia e ser indiciado por tráfico de drogas.



Além do sargento Leandro, a equipe da Força Tática da Polícia Militar foi composta pelo soldado Silva e cabo Evangelista. Eles tiveram apoio de uma outra viatura da PM com o cabo Baceletti e soldado Campos.





Policiais militares encontraram balança de precisão e dezenas de tijolos da droga