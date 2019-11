Gangue de adolescentes pode estar agindo na cidade

Uma promotora de vendas de 24 anos foi vítima de roubo, no último dia 24, quando caminhava pela avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos (Zerão), em frente ao Grêmio Mogimiriano. Ela contou que, às 22h, foi cercada por cinco jovens, aparentando serem menores de idade.



Eram três rapazes – dois deles armados – e duas adolescentes. O bando exigiu que a promotora de vendas entregasse seu celular, um Samsung J4. Em seguida, saíram correndo em direção ao Supermercado Lavapés, que fica próximo ao local do assalto.



Um dia antes, também por volta das 22h, na mesma avenida, um topógrafo ficou sem o carro, um Fiat Stilo, placas DQT-4006, após ser abordado por duas mulheres e três homens. O bando chegou ameaçando a vítima, exigindo o carro e um celular iPhone que carregava.



Assim como no caso do dia 24, apenas dois dos homens estavam armados. A polícia já trabalha com a hipótese de que uma gangue formada por adolescentes esteja agindo naquela região da cidade. A Guarda Civil Municipal (GCM) também está redobrando as rondas naquele local.