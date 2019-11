GCM recupera três carros roubados e desarticula quadrilha que agia na região

Um bando formado por três menores infratores acabaram presos pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Mogi Mirim após praticarem roubos de três veículos, em Mogi Guaçu e Mogi Mirim, nos últimos dois dias. A quadrilha ainda tinha um quarto elemento, maior de idade, mas que ainda não foi capturado.



Nesta terça, 12, por volta das 8h30, a GCM recebeu um comunicado de que um HB20 branco, placas de Mogi Guaçu, estava circulando pelo bairro Linda Chaib. Uma equipe se deslocou até o local e não demorou para localizar o veículo. Os ocupantes, ao perceberem que haviam sido descobertos, empreenderam fuga pelas ruas do bairro.



Ao entrarem na Rua José Vaz de Camargo, em frente à escola municipal Geraldo Alves Pinheiro, perderam o controle do HB20 e colidiram com um Toyota Corolla que estava estacionado no local. O bando ainda tentou fugir a pé, mas os menores foram descobertos escondidos em uma casa, também no Linda Chaib.



Eles confessaram aos guardas municipais que o carro havia sido roubado na noite anterior, no bairro Nova Mogi Guaçu (Limoeiro). O dono do carro contou à reportagem de A COMARCA que viveu momentos de terror na mão dos menores. Ele se recorda que, por volta das 22h, quando chegava em casa, foi rendido pelos infratores, que portavam simulacros de um fuzil AK-47 e uma pistola. “Eles me ameaçaram e entraram em casa. Depois, levaram celular, uma TV e o meu carro”, contou a vítima. O bando também agrediu o dono do carro e o irmão dele. O HB20 não possuía seguro e ficou com a frente toda destruída.



O mesmo bando é suspeito de outro assalto, ocorrido na manhã desta terça, na esquina da rua Padre Roque com a rua Professor Ferreira Lima. Por volta das 6h30, um Renault Fluence vermelho foi interceptado por um Volkswagen CrossFox vermelho, também produto de furto no distrito guaçuano de Martinho Prado, na noite anterior. Dois marginais desceram e arrancaram o motorista do carro. Em seguida, fugiram levando os dois veículos.



Graças à persistência da GCM, o Renault Fluence foi localizado em uma fazenda na estrada de Itapira, próximo ao pesqueiro da Figueira, onde, no último domingo, outros três carros roubados haviam sido encontrados. O local funciona como um desmanche clandestino e os carros roubados são escondidos no mato, por entre as árvores.



Mais tarde, o CrossFox foi achado no Parque das Laranjeiras, zona Leste de Mogi Mirim. Os três carros foram apresentados na Delegacia Central, assim como os menores apreendidos. A GCM e a Polícia Civil procuram, agora, o quarto membro dessa quadrilha. Participaram dessa operação os GCMs Isaias, Silveira, Botelho, Sônia, Jeferson, Moraes, Flávio, Giovani, Márcio, Cardoso e Ferreira, sob a supervisão do comandante Francisco





