Governo do Estado abre 22,6 mil vagas para qualificação profissional

Ana Paula Meneghetti





Fatec Mogi Mirim oferecerá 20 vagas para curso de Introdução à Robótica, no próximo semestre (Foto: Arquivo/A COMARCA)





Os 31 cursos oferecidos pelo Novotec

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está com 22,6 mil vagas abertas para 31 cursos rápidos e gratuitos de qualificação profissional do programa Novotec Expresso. No total, 150 municípios, distribuídos por todas as 16 Regiões Administrativas do Estado, serão contemplados com a modalidade. As inscrições, iniciadas em 19 de novembro, devem ser feitas até o dia 1° de dezembro, domingo, pelo site www.novotec.sp.gov.br.Em Mogi Mirim, a Faculdade de Tecnologia (Fatec) Arthur de Azevedo oferecerá 20 vagas para o curso de Introdução à Robótica, no próximo semestre. As matrículas estão previstas para o início de fevereiro de 2020 e as aulas começam em março. O objetivo do programa é oferecer ao aluno qualificação profissional de qualidade pelo Centro Paula Souza, aumentando as chances de empregabilidade.No Novotec Expresso, a carga horária total é de 200 horas/aula em áreas como TI, hotelaria, marketing, gestão e negócios, entre outras. Os cursos foram desenvolvidos e são oferecidos de acordo com as demandas atuais do mercado de trabalho por mão de obra qualificada, bem como dos jovens por profissionalização mais rápida.O programa Novotec é voltado a alunos do Ensino Médio da rede estadual. Serão priorizados estudantes mais próximos das escolas, que ficam a menos de dois quilômetros do local do curso, além da igualdade de gênero nas turmas. Não haverá vestibulinho como forma de seleção.A Fatec está localizada à Rua Ariovaldo Silveira Franco, 567, no Jardim 31 de Março. Por telefone, os contatos são 3806-2181 e 3806-3139.- Edição de Vídeo – Youtuber- Desenvolvimento de Jogos Digitais- Computação na Nuvem- Programação Básica para Android- Segurança Cibernética Básica- Suporte a Softwares de Gestão Empresarial- Criação de Sites Plataformas Digitais- Marketing Digital- Montagem e Manutenção de Microcomputadores- Design de Experiência do Usuário- Desenho no AutoCAD- Gestão de Pequenos Negócios- Operador de áudio- Ajudante de Laboratório Químico- Assistente em Banco de Dados- Auxiliar de Logística- Excel Aplicado à Área Administrativa- Práticas de Gestão de Pessoas- Design de Moda- Produção artesanal de derivados de leite- Gestão de Propriedades Rurais- Horticultor Orgânico- Monitor de Turismo Corporativo- Monitor de Turismo Cultural- Monitor de Turismo Rural- Organização de Eventos- Monitor de Recreação- Confeitaria- Panificação- Técnicas de Vendas