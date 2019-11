Impostos municipais vão subir 2,89% no ano que vem

Em decreto assinado no último dia 16 e publicado no Jornal Oficial de Mogi Mirim, o prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB) reajustou os impostos municipais em 2,89%. A medida do chefe do Executivo municipal passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2020.



Como base para o aumento, o prefeito considerou a variação acumulada dos últimos 12 meses do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), entre outubro de 2018 a setembro de 2019, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que foi de 2,89%.



O decreto vale para os tributos municipais; a planta genérica de valores para o lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU); os preços públicos; a contribuição de iluminação pública (CIP); as multas de ofício e os débitos inscritos em dívida ativa, para o exercício de 2020.





Decreto do prefeito Carlos Nelson considerou variação acumulada em 12 meses pelo IPCA