Inscrições para o Emprega Fatec terminam nesta quinta

A Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) "Arthur de Azevedo", em Mogi Mirim, está com inscrições abertas até quinta-feira, 7, para o Emprega Fatec. O evento é direcionado a pessoas que estejam em busca da primeira oportunidade de emprego ou que precisem se recolocar no mercado de trabalho.



A programação inclui palestras e oficinas com professores da faculdade e profissionais de recursos humanos da região, informações sobre como elaborar e melhorar currículos, comportamento adequado em entrevistas de emprego, ferramentas digitais para cadastro de currículo e busca de vagas de trabalho, entre outros temas. Durante as atividades, os participantes poderão conhecer cursos e infraestrutura da Fatec.



“Queremos mostrar às pessoas que se encontram desempregadas que a qualificação profissional é um caminho consistente para entrada e permanência no mundo do trabalho”, afirma o diretor da unidade, André Giraldi. “Os índices de empregabilidade dos nossos ex-alunos demonstram que os cursos da Fatec cumprem bem esse papel”, completa. Pesquisas atestam que 86% dos tecnólogos formados pelas Fatecs estão empregados até um ano depois de formados.



O Emprega Fatec oferece 100 vagas para o evento, que será realizado na sexta-feira, 8. Para se inscrever, o candidato precisa ter Ensino Médio completo ou concluir este ciclo em 2019 e estar desempregado.



As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pessoalmente na Fatec Mogi Mirim, com apresentação do original e cópia simples dos seguintes documentos: carteira de identidade (RG), histórico escolar ou declaração de matrícula na terceira série do Ensino Médio e Carteira de Trabalho (página do último registro).



Além do evento, a Fatec Mogi Mirim mantém o Escritório de Carreiras, um espaço virtual no qual empresas podem cadastrar oportunidades de trabalho e de estágio. As vagas ficam disponíveis permanentemente no site da faculdade para alunos e ex-alunos.



Inscrições para o Emprega Fatec

Local: Secretaria Acadêmica da Fatec Mogi Mirim

Rua Ariovaldo Silveira Franco, 567 – Jardim 31 de Março

Data: até 7 de novembro

Horário: das 9 às 11 horas, das 13 às 17 horas e das 18h30 às 22 horas