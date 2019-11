Mogimiriano Patryck é campeão mundial com o Brasil

Diego Ortiz



Primeiro jogador mogimiriano a disputar um Mundial de futebol, o lateral-esquerdo Patryck atingiu uma marca ainda mais expressiva na noite deste domingo, 17. Integrante da família Lanza dos Reis, o garoto foi campeão do Mundial Sub-17 como titular da seleção brasileira, com a vitória, de virada, por 2 a 1 diante do México, no Estádio Bezerrão, no Distrito Federal.



Na campanha vitoriosa, o Brasil eliminou seleções tradicionais do futebol mundial, como a França, nas semifinais, e a Itália, nas quartas de final. Nas oitavas de final, a seleção brasileira superou o Chile. Na primeira fase, venceu o Canadá, Nova Zelândia e Angola.



Diante da Itália, Patryck foi o autor de um golaço, na abertura do placar da vitória por 2 a 0. Foi o segundo golaço do mogimiriano com a camisa da seleção. No Sul-Americano Sub-17, realizado no Peru, havia marcado um gol olímpico diante da Colômbia.



Jogador do São Paulo Futebol Clube, time com o qual tem contrato até 31 de maio de 2023, Patryck foi o jogador mais jovem do elenco brasileiro no Mundial, com 16 anos.



O lateral é filho de Luiz Carlos Reis, o Cebola, ex-dirigente do Art-Base no futebol amador de Mogi Mirim. É também sobrinho de Tamborim, ex-profissional, e Jaime, Tcheco e Lanza, nomes com experiência como atletas amadores.





Mais jovem do elenco, mogimiriano Patrick foi campeão com a Seleção Sub17 (Foto: Divulgação/CBF)