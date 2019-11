Morador de rua é espancado até a morte no Guaçu

Três homicídios em menos de uma semana. Isso está ocorrendo em Mogi Guaçu. Na segunda-feira, 11, dois homens foram encontrados mortos, esfaqueados, em uma casa à rua Osvaldo de Arruda, no Jardim Horizonte.



Na madrugada de quarta-feira, 13, um morador de rua foi espancado até a morte, no centro da vizinha cidade. Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu na praça Cândido Rondon, também conhecida por Jardim Velho.



Esse espaço público fica em frente ao antigo Hotel Taguá e é muito frequentado por moradores em situação de rua, que costumam dormir sob a ponte da avenida Mogi Mirim, que fica a poucos metros do local.



A vítima, ainda sem identificação, chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e levado à Santa Casa. No entanto, em virtude dos graves ferimentos sofridos na cabeça, acabou morrendo enquanto recebia atendimento médico naquele hospital.



O corpo já foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Mogi Guaçu, que aguarda a chegada de conhecidos ou familiares que possam reconhecê-lo, uma vez que a vítima não portava qualquer documento.



O caso está sendo apurado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG), que trata o caso como homicídio. As investigações estão sendo dificultadas pela falta de testemunhas da agressão. Além disso, os moradores de rua não querem falar sobre o ocorrido.