Mulher atacada pelo ex com facão morre no hospital

Genezia Souza, de 43 anos, morreu nesta quinta-feira, 7, na Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim, após ser atacada a golpes de facão pelo ex-companheiro Juarez Pedro Ferreira, de 54 anos. O caso ocorreu na noite de ontem, 6, no Parque das Laranjeiras, Zona Leste de Mogi Mirim.



A motivação seria o fim do relacionamento entre ambos. A filha de Genezia e enteada de Juarez, de 23 anos, também foi ferida, tendo a mão decepada, e permanece internada na Santa Casa. A dupla tentativa de feminicídio ocorreu na rua Angelina Resende, por volta das 20h.



Segundo informações de policiais militares que atenderam a ocorrência, as vítimas foram muito feridas e também perderam muito sangue. Após o crime, Juarez deixou o local e, até a publicação desta reportagem, continuava foragido.



Revoltados com a agressão sofrida, vizinhos de Genezia atearam fogo na casa de Juarez. O Corpo de Bombeiro foi acionado e conseguiu controlar as chamas no início da madrugada. A Polícia Militar também retornou ao local para garantir a ordem. O clima era tenso no bairro.





Genezia tinha 43 anos e morreu após ser atacada pelo ex-companheiro