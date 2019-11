Natal Solidário: campanha apadrinha idosos do Lar São Francisco e Casa Santo Antônio

Ana Paula Meneghetti



O Natal está próximo e que tal apadrinhar um idoso assistido pelo Lar São Francisco de Assis ou Casa Santo Antônio? Realizada há três anos, a campanha “Natal Solidário 2019” segue aberta e a ajuda de qualquer pessoa é bem-vinda. A proposta é que a população apadrinhe os acolhidos, doando os presentes que eles mesmos escolheram.



A iniciativa é bem simples. Os jovens, que fazem parte da campanha, vão até os lares e perguntam a cada idoso o que gostaria de ganhar de Natal. A resposta sobre o tipo de presente, juntamente com o nome do idoso, é escrita em uma pequena lousa e, em seguida, fotografada. “Aí, divulgamos as fotos nas redes sociais e as pessoas escolhem um idoso que desejam apadrinhar. Nós damos uma data limite para que comprem esses presentes e vamos buscar com cada um”, explicou a estudante de Pedagogia, Ana Carla Melo.





Papai-Noel realiza entrega de presente na Casa Santo Antônio (Foto: Divulgação)





Segundo Ana, a ação começou com o seu namorado, Paulo Roberto Alencar Júnior, que viu um grupo de jovens realizar essa mesma campanha em Mogi Guaçu. Como o casal já tinha um convívio com os idosos do Lar São Francisco, por conta das visitas feitas à entidade com o grupo Jovens Unidos na Providência de Maria (JUPM) da Paróquia São Joaquim e Sant'Ana, Júnior achou que seria interessante apostar na ideia. E o primeiro ano foi um sucesso.Devido ao bom resultado, o projeto acabou envolvendo a Casa Santo Antônio. No ano passado, além dos dois lares, a campanha também foi organizada em prol da Alma Mater – Casa Abrigo, instituição que atende crianças e adolescentes vítimas de maus-tratos, abandono e negligência. Estojo de maquiagem, boneca, chapéu e até um pandeiro. Os pedidos de presentes são variados.“É legal ver que não é a questão de necessidade de algo, pois alguns pedem roupas, mas a maioria pede coisas bem particulares! Teve uma senhora que, quando eu perguntei, me disse: Eu quero uma saia longa! Mas não quero preta não, quero estampada, muito colorida! Achei muito fofinho”, comentou Ana.De acordo com a estudante, a entrega dos presentes está programada para o mês de dezembro. A data ainda será agendada com as entidades. Na ocasião, participam o grupo de jovens e algumas pessoas que fizeram as doações e desejam estar presentes no local. “E levamos também um Papai-Noel para entregar os presentes a cada idoso. É um momento de confraternização e muita alegria”, completou a estudante.Quem quiser colaborar com a campanha e apadrinhar um idoso, basta entrar em contato com a Ana Carla, pelo telefone (19) 98860-5553 (WhatsApp), ou com o Paulo Roberto, pelo contato (19) 99617-4394 (WhatsApp). Para conferir outras informações a respeito de doações para o Lar São Francisco de Assis de Mogi Mirim e a Casa Santo Antônio, veja o Terceiro Setor, na Página B2 do jornal