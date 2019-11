Nelson Patelli lança ‘Memórias Mogimirianas’

Ana Paula Meneghetti



O historiador mogimiriano Nelson Patelli Filho lançará no dia 29, sexta-feira, o livro Memórias Mogimirianas, produzido pela Editora Ixtlan. A noite de autógrafos será realizada na sede da Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (Acimm), a partir das 20h. A entrada é gratuita.





Lançamento será na sexta, 29, na Acimm

(Foto: Reprodução)





SERVIÇO

A obra, com diagramação de Marcia Todeschini e capa de Marcos Ferreira, é uma edição comemorativa aos 250 anos da cidade, completados no dia 22 de outubro deste ano. Trata-se do primeiro volume de uma coletânea de artigos publicados nos jornais do município,, O Impacto (que deixou de circular em 2017) e O Popular, em diversas épocas. Neste volume, são abordados 114 textos, escritos nos três veículos, no período de 18 anos.Em “Memórias Mogimirianas”, são focalizados aspectos do povo mogimiriano, entre 1940 a 1980. Estilos de vida, curiosidades, ambiente social e político, tradições centenárias, personagens de realce, depoimentos sobre a Revolução de 1932, pessoas folclóricas, as antigas indústrias e casas comerciais, além de outros assuntos vividos pelo autor, são retratados nesses anos dourados.Segundo Patelli, o objetivo é oferecer às novas e futuras gerações o resultado de um trabalho de intensas pesquisas, elaboradas em mais de 60 anos, para compor a história de Mogi Mirim.“Este é um trabalho humilde e despretensioso, desenvolvido carinhosamente para enaltecer minha terra querida, onde nasci, trabalhei, vivi e um dia deixarei para atender ao chamado divino. Será a minha herança cultural, que deixarei prazerosamente à minha terra e à minha gente”, destaca o autor, em trecho da introdução do livro. Patelli também é autor dos livros A Escravidão e o Abolicionismo Regional, lançado em 2018, e Mogi Mirim, nascida da bravura dos paulistas.No total, foram 832 artigos produzidos, sendo 32 com o título “Mogi Mirim de ontem e de hoje”, inseridos em A COMARCA, 194 no jornal O Impacto, na coluna “Nossa terra, nossa Gente”, no período de 2000 a 2004, e 606 artigos publicados em O Popular, no espaço “Memorial”, durante os anos de 2008 a 2019.– Coletânea de artigos publicados nos jornais: O Impacto,e O Popular, de Nelson Patelli Filho.29 de novembro, sexta-feiraSede da Acimm – Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 500, Nova Mogi20h