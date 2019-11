Paciente quer criar grupo de apoio para pessoas com câncer

Diagnosticado com câncer de pâncreas há nove meses, o advogado aposentado José Miguel Godoy, de 62 anos, já foi submetido a duas cirurgias e, atualmente, está em tratamento com as sessões de quimioterapia. Foi vivendo esse momento delicado que o paciente resolveu fazer algo para ajudar outras pessoas, que estão passando ou, até mesmo, já passaram pela doença.A ideia de Godoy é criar um grupo de apoio, psicológico e emocional, a fim de atender os munícipes da cidade e também de Mogi Guaçu. “Seria um grupo de ajuda mútua; para a troca de experiências”, explicou o paciente, em entrevista à reportagem. Ele ainda destacou que a ajuda de membros religiosos também é bem-vinda, desde que não haja divisões ou conflitos.O primeiro passo de Godoy foi procurar o jornalpara divulgar a iniciativa. Agora, ele busca psicólogos, psiquiatras e nutricionistas que desejem abraçar a causa como voluntários. “A intenção é dar uma assessoria a essas pessoas, principalmente para as mais carentes. Deus não mandou isso (o câncer) à toa”, reforçou.O nutricionista, por exemplo, poderia dar dicas de alimentos que aumentem a imunidade do organismo ou ainda orientar sobre a alimentação mais adequada para aqueles que estão passando pela quimioterapia, já que o tratamento pode causar diversos efeitos colaterais. Segundo o advogado, não se sabe da existência de um grupo que ofereça esse tipo de serviço no município.Em Mogi Guaçu, um trabalho semelhante é realizado pelo Grupo União de Apoio aos Portadores de Câncer (GUPC), uma entidade sem fins lucrativos e que atua em toda a região. O GUPC fornece, de forma gratuita, medicamentos, kits verdura/legumes, cestas básicas, fraldas, suplementos alimentares, atendimento social, psicológico e nutricional.Depois de encontrar os voluntários, o paciente solicita a colaboração da comunidade para conseguir um espaço onde poderão ser realizadas as reuniões do grupo. Quem se interessar pelo projeto e quiser contribuir de alguma forma, basta entrar em contato com Godoy pelo telefone (19) 99123-9426 (WhatsApp).