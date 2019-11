Página falsa das lojas Amercicanas.com faz vítima na cidade

Uma página falsa das lojas Americanas.com na internet fez mais uma vítima na cidade. Um aposentado de 64 anos, morador no bairro da Saúde, ficou “encantado” com o preço de um notebook e não teve dúvidas. Iniciou o processo de compra pela página, sem desconfiar que estava caindo num golpe bastante sofisticado.



Ele escolheu a marca do computador e depois de passar os dados, como endereço e CPF, optou por pagar a conta por boleto bancário. Ele gerou um documento com código de barras, imprimiu o mesmo e foi até uma lotérica do centro para efetuar o pagamento da compra.



Passado alguns dias e sem receber qualquer informação da loja virtual, ele entrou em contato telefônico com a loja. Passou o número do pedido ao atendente e foi informado, que não constava qualquer pedido do tipo em nome dele no site das Americanas.com.



CUIDADOS

Nesta época do ano, multiplicam-se os golpes com páginas falsas na internet. Os perfis falsos de marcas famosas, como Submarino, Americanas, Amazon, Magalu, Casas Bahia, etc, são bastante comuns. Desconfie sempre de ofertas com valores muito abaixo do mercado e, na dúvida, opte por uma loja física.



Para evitar dores de cabeça, também cheque o link e o domínio do site e se o endereço da barra é o mesmo do site. Cuidado com nomes de site que usam “zeros” substituindo palavras como, por exemplo, Go0gle, Amaz0m, etc. Verifique sempre o status do site no Google e procure por selos de segurança.